Bayram tatilinin son günlerinde akın akın Büyükada'ya geliyorlar

Bayram tatili boyunca ziyaretçi akınına uğrayan Büyükada'da tatilin son iki gününde de yoğunluk yaşanıyor. Adaya gelen yerli ve yabancı turistler tarihi adayı gezmenin tadını çıkardı. Bazıları bisiklet kiralayarak bazıları ise elektrikli araçlarla adayı gezdi. Kafe ve restoranlar, gün boyu adayı ziyaret edenlerle doldu.

Bayram tatilinin son günlerinde akın akın Büyükada'ya geliyorlar - 1

9 günlük Kurban Bayramı tatili yarın bitiyor. Tatil boyunca yerli ve yabancı turistlerin büyük ilgi gösterdiği Büyükada bugün de ziyaretçi akınına uğradı.

TÜRKİYE HABERLERİ

Bayram tatilinin son günlerinde akın akın Büyükada'ya geliyorlar - 2

Adaya gelenler yürüyerek, bisiklet kiralayarak ve elektrikli araçlarla tarihi adayı gezdiler. Kafe ve restoranlar, gün boyu adayı ziyaret edenlerle doldu. Yoğunluk nedeniyle elektrikli araç kiralama istasyonları ve elektrikli minibüs duraklarında uzun kuyruklar oluştu.

Bayram tatilinin son günlerinde akın akın Büyükada'ya geliyorlar - 3

"BUGÜN VE YARIN YOĞUNLUK BEKLİYORUZ"

Esnaf Halil Isırgan önceki bayram tatillerine göre yoğunluğun biraz az olduğunu belirterek "Biz bekliyoruz, çünkü İstanbul'un dolduğunu tahmin ediyoruz. Geri dönüşlerle beraber bugün ve yarın yoğunluk bekliyoruz" dedi.

Bisiklet kiralama işletmecisi Alican Şirin ise bayram kalabalığını, "Kalabalıktı, bayağı kalabalıktı. İğne atsan yere değmezdi. Bugün Cumartesi, bugün de kalabalık olur. Dünde kalabalıktı. Yarın da olur ama Pazartesi sakinleşir herhalde. Kiliseye çıkıyorlar, tabiat parkı var, yetimhane var. Dolaşıyorlar bisikletle. Elektrikli araçları kimse bilmiyor, sadece tur yapıyorlar. Bisikletle gidip geliyorlar, her yere gidebilirsin bisikletle" diye konuştu.

Bayram tatilinin son günlerinde akın akın Büyükada'ya geliyorlar - 4

"SABAH SAATLERİNE GÖRE GÜZEL BİR YOĞUNLUK VAR"

Arkadaşıyla birlikte bisiklet turu için Büyükada'ya gelen Nebi Macit, "Bisikleti alacağız ve gidebildiğimiz yerlere kadar gideceğiz. Gezeceğiz, anın tadını, hayatın tadını çıkarmaya bakacağız. Bu şekilde güzel planlarımız var. Biz tatil yapamadığımız için Adalar'a geldik, en azından günübirlik tatil yapalım, tadını çıkaralım diye. Ama yoğunluk var, sabah saatlerine göre güzel bir yoğunluk var" dedi.

Sancaktepe'den ailesiyle birlikte gezmeye gelen Murat Yılmaz da "Gezmeyi, piknik yapmayı düşünüyoruz. İstanbul'da kalanlar geldi. Gidecek daha güzel yeri olmadığı için Adalar'a gelmek istiyorlar. Piknik yapmayı planlıyoruz, gezmeyi, dolaşmayı. Büyükada'nın keyfini çıkarmayı düşünüyoruz" şeklinde konuştu.

Bayram tatilinin son günlerinde akın akın Büyükada'ya geliyorlar - 5

"ESKİDEN DAHA KALABALIKTI BURASI, BU SENE KALABALIK DEĞİL O KADAR"

Arkadaşlarıyla birlikte Maltepe'den gezmek için Büyükada'ya gelen Mustafa Kaan Odabaşı, "Maltepe'den gezmek için geldim. Sabah geldik, bir bakacağız. Aya Yorgi Kilisesi'ne çıkmayı planlıyoruz. Güzel bir şekilde gezmek istiyoruz" dedi.

Almanya'dan ailesiyle birlikte gelen Levent Meral de, "Burası güzel, iyi. Eskiden biraz daha kalabalıktı burası, bu sene kalabalık değil o kadar. Her tarafı yaya olarak gezeceğiz. Yaya daha güzel. Eşim ve kızımla beraber geldim" diye konuştu.

Bayram tatilinin son günlerinde akın akın Büyükada'ya geliyorlar - 6

"İSTANBUL BOŞ OLDUĞU HALDE TURİSTLER YOĞUN İLGİ GÖSTERİYOR"

Serkan Çay ise, "Çocuklarım ve ailemle beraber İstanbul Esenler'den geliyorum. Öyle bir yolculuk yapalım dedik. Büyükada'ya eskiden gelmiştim, çok sevdim. Yaz havasında çok güzel, kalabalık bir ortam olduğu için ailemle beraber geldim.

Bayram tatilinin son günlerinde akın akın Büyükada'ya geliyorlar - 7

Çocuklarımla etkinlik olarak bisiklet, dondurma, deniz sahili ve plajları gezerek dolaşacağız. İstanbul boş olduğu halde bile turistlerin çok yoğun ilgi gösterdiğinden dolayı kalabalık bir durumun içerisinde. Gelirken vapurda 400-500 kişiyle beraber geldik ama çok güzel bir ortamı var" dedi.

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