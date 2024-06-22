Bayram tatilinin son günlerinde akın akın Büyükada'ya geliyorlar

"SABAH SAATLERİNE GÖRE GÜZEL BİR YOĞUNLUK VAR"

Arkadaşıyla birlikte bisiklet turu için Büyükada'ya gelen Nebi Macit, "Bisikleti alacağız ve gidebildiğimiz yerlere kadar gideceğiz. Gezeceğiz, anın tadını, hayatın tadını çıkarmaya bakacağız. Bu şekilde güzel planlarımız var. Biz tatil yapamadığımız için Adalar'a geldik, en azından günübirlik tatil yapalım, tadını çıkaralım diye. Ama yoğunluk var, sabah saatlerine göre güzel bir yoğunluk var" dedi.



Sancaktepe'den ailesiyle birlikte gezmeye gelen Murat Yılmaz da "Gezmeyi, piknik yapmayı düşünüyoruz. İstanbul'da kalanlar geldi. Gidecek daha güzel yeri olmadığı için Adalar'a gelmek istiyorlar. Piknik yapmayı planlıyoruz, gezmeyi, dolaşmayı. Büyükada'nın keyfini çıkarmayı düşünüyoruz" şeklinde konuştu.