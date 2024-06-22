Bayram tatilinin son günlerinde akın akın Büyükada'ya geliyorlar
Bayram tatili boyunca ziyaretçi akınına uğrayan Büyükada'da tatilin son iki gününde de yoğunluk yaşanıyor. Adaya gelen yerli ve yabancı turistler tarihi adayı gezmenin tadını çıkardı. Bazıları bisiklet kiralayarak bazıları ise elektrikli araçlarla adayı gezdi. Kafe ve restoranlar, gün boyu adayı ziyaret edenlerle doldu.
9 günlük Kurban Bayramı tatili yarın bitiyor. Tatil boyunca yerli ve yabancı turistlerin büyük ilgi gösterdiği Büyükada bugün de ziyaretçi akınına uğradı.