Bayram tatilinin son gününde 'kilit kavşak' Kırıkkale'de yoğunluk yaşanıyor

Ramazan Bayramı tatilinin son gününde 43 ilin bağlantı noktası olan ve 'kilit kavşak' olarak adlandırılan Kırıkkale'de, trafik yoğunluğu devam ediyor.

Haberler - Anadolu Ajansı 04.05.2022 - 15:13

Bayram tatilinin son gününde 'kilit kavşak' Kırıkkale'de yoğunluk yaşanıyor - 1

Bayram tatilini şehir dışında geçirenlerin dün başlayan dönüş yolculuğu sürüyor.

Bayram tatilinin son gününde 'kilit kavşak' Kırıkkale'de yoğunluk yaşanıyor - 2

Ulaşımda 43 ilin bağlantı noktasında yer alan 'de trafik ekipleri, ulaşımın aksamaması için çaba gösteriyor.

Bayram tatilinin son gününde 'kilit kavşak' Kırıkkale'de yoğunluk yaşanıyor - 3

Özellikle Kırıkkale-Ankara ve Kırıkkale-Samsun kara yolunda yaşanan yoğunluk nedeniyle araçlar yavaş ilerlerken ekipler, ulaşımın aksamaması için hasarlı kazalara anında müdahale ediyor.

Bayram tatilinin son gününde 'kilit kavşak' Kırıkkale'de yoğunluk yaşanıyor - 4

Kara yolları ekipleri de bayram süresince Kırıkkale-Ankara kara yolundaki bazı kavşakları geçici olarak kapattı.

Bayram tatilinin son gününde 'kilit kavşak' Kırıkkale'de yoğunluk yaşanıyor - 5
Bayram tatilinin son gününde 'kilit kavşak' Kırıkkale'de yoğunluk yaşanıyor - 6
Bayram tatilinin son gününde 'kilit kavşak' Kırıkkale'de yoğunluk yaşanıyor - 7
Bayram tatilinin son gününde 'kilit kavşak' Kırıkkale'de yoğunluk yaşanıyor - 8

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