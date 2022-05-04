Bayram tatilinin son gününde 'kilit kavşak' Kırıkkale'de yoğunluk yaşanıyor

Haberler - Anadolu Ajansı 04.05.2022 - 15:13
Bayram tatilini şehir dışında geçirenlerin dün başlayan dönüş yolculuğu sürüyor.
Ulaşımda 43 ilin bağlantı noktasında yer alan Kırıkkale'de trafik ekipleri, ulaşımın aksamaması için çaba gösteriyor.
Özellikle Kırıkkale-Ankara ve Kırıkkale-Samsun kara yolunda yaşanan yoğunluk nedeniyle araçlar yavaş ilerlerken ekipler, ulaşımın aksamaması için hasarlı kazalara anında müdahale ediyor.
Kara yolları ekipleri de bayram süresince Kırıkkale-Ankara kara yolundaki bazı kavşakları geçici olarak kapattı.