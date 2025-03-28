Bayram yoğun yağışlı geçecek: Bazı bölgelerde sel riski var
Sıcak geçen günlerin ardından Türkiye'de pek çok bölge oldukça yağışlı bir sisteme hazırlanıyor. Meteoroloji raporlarına göre özellikle bayramda yağış yoğun. İstanbul ve İzmir de dahil olmak üzere bazı şehirlerde sel tehlikesi de var. Meteoroloji tarafından bugün 7 il için fırtına uayrısı yapıldı.
Türkiye geneli son günlerde Afrika'dan gelen sıcak hava dalgasının etkisi altında. Sıcaklıklar kuzey bölgelerde 20 derecenin üzerine çıkıyor, güneydeyse 30 dereceyi zorluyor. Ancak meteoroloji raporlarına göre hava durumunda ani değişim bekleniyor.