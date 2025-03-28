Bayram yoğun yağışlı geçecek: Bazı bölgelerde sel riski var

SICAKLIKLAR DÜŞECEK

Uzmanlara göre yağışlı hava İstanbul ve İzmir başta olmak üzere, bazı şehirlerde sel riskini de beraberinde getiriyor. Sıcaklıklarsa 4-5 derece düşecek.



Çalışkan, "İzmir, Bergama, Balıkesir, Manisa, Trakya, Çorlu, Tekirdağ, Bursa, Yalova boyunca yağışlar çok şiddetli. O yüzden sel ve su baskınlarına karşı dikkatli olmak gerekiyor. İstanbul'da da öğleden sonrayla akşam üstü arasında şiddetli yağmur var. Cumartesi de yer yer çok şiddetli yağacağı için sel ve su baskınlarına karşı dikkatli olmak gerekiyor.

Akdenizin geneli sağanakların etkisi altında olacak. Sahillerde hortum oluşma riski var." diye konuştu.