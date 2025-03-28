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Bayram yoğun yağışlı geçecek: Bazı bölgelerde sel riski var

Sıcak geçen günlerin ardından Türkiye'de pek çok bölge oldukça yağışlı bir sisteme hazırlanıyor. Meteoroloji raporlarına göre özellikle bayramda yağış yoğun. İstanbul ve İzmir de dahil olmak üzere bazı şehirlerde sel tehlikesi de var. Meteoroloji tarafından bugün 7 il için fırtına uayrısı yapıldı.

Bayram yoğun yağışlı geçecek: Bazı bölgelerde sel riski var - 1

Türkiye geneli son günlerde Afrika'dan gelen sıcak hava dalgasının etkisi altında. Sıcaklıklar kuzey bölgelerde 20 derecenin üzerine çıkıyor, güneydeyse 30 dereceyi zorluyor. Ancak meteoroloji raporlarına göre hava durumunda ani değişim bekleniyor.

TÜRKİYE HABERLERİ

Bayram yoğun yağışlı geçecek: Bazı bölgelerde sel riski var - 2

NTV Meteoroloji Editörü Dilek Çalışkan, "Bu yağışlar cumartesi günü önce Maramara ve Ege'de başlayacak ve bayramın ilk günü neredeyse Türkiye'nin büyük bir bölümünde gökgürültülü sağanak yağmur etkili olacak.
Yağışlar kısa süreli ama çok şiddetli yağan cinsten olacak. Beraberinde dolu, hortum, yıldırım, gök gürültüsü de oluşturabilecek." dedi.

Bayram yoğun yağışlı geçecek: Bazı bölgelerde sel riski var - 3

SICAKLIKLAR DÜŞECEK

Uzmanlara göre yağışlı hava İstanbul ve İzmir başta olmak üzere, bazı şehirlerde sel riskini de beraberinde getiriyor. Sıcaklıklarsa 4-5 derece düşecek.

Çalışkan, "İzmir, Bergama, Balıkesir, Manisa, Trakya, Çorlu, Tekirdağ, Bursa, Yalova boyunca yağışlar çok şiddetli. O yüzden sel ve su baskınlarına karşı dikkatli olmak gerekiyor. İstanbul'da da öğleden sonrayla akşam üstü arasında şiddetli yağmur var. Cumartesi de yer yer çok şiddetli yağacağı için sel ve su baskınlarına karşı dikkatli olmak gerekiyor.
Akdenizin geneli sağanakların etkisi altında olacak. Sahillerde hortum oluşma riski var." diye konuştu.

Bayram yoğun yağışlı geçecek: Bazı bölgelerde sel riski var - 4

Yağışlı havanın cumartesi günü başkent Ankara ve tüm İç Anadolu'ya ulaşması bekleniyor.
Serin ve yağışlı havanın yurt genelinde bir hafta boyunca etkili olması bekleniyor.

Bayram yoğun yağışlı geçecek: Bazı bölgelerde sel riski var - 5

7 İL İÇİN SARI KODLU UYARI

Meteoroloji tarafından bugün Balıkesir, Bursa, Çanakkale, Denizli, Kütahya, Manisa ve Uşak illeri için sarı kodlu fırtına uayrısı yapıldı. 

Bayram yoğun yağışlı geçecek: Bazı bölgelerde sel riski var - 6

BAYRAMDA HAVA NASIL OLACAK?

Arife günü (29.03.2025 Cumartesi): Marmara, Ege, Akdeniz (Mersin hariç), İç Anadolu’nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz (Sinop hariç), Orta ve Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu ile Sivas çevrelerinin,

Bayramın 1. günü (30.03.2025 Pazar): Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu’nun batısı, Batı ve Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Ordu, Tokat ve Sivas çevrelerinin,

Bayramın 2. günü (31.03.2025 Pazartesi): Aksaray, Karaman, Hatay, Gaziantep, Kilis ve Şanlıurfa çevreleri dışında yurt genelinin,

Bayramın 3. günü (01.04.2025 Salı): Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu’nun güney ve batısı, Batı Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun güneybatısı ile Güneydoğu Anadolu’nun, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Bayram yoğun yağışlı geçecek: Bazı bölgelerde sel riski var - 7

Ramazan Bayramı’nda Ankara, İstanbul ve İzmir'de Hava Durumu

İstanbul: Genellikle parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı,

En düşük / En yüksek hava sıcaklıkları:

Cumartesi 7 ila 9 / 17 ila 19, Pazar 8 ila 10 / 17 ila 19, Pazartesi 9 ila 11 / 16 ila 18, Salı 9 ila 11 / 17 ila 19 derece.

Bayram yoğun yağışlı geçecek: Bazı bölgelerde sel riski var - 8

Ankara: Genellikle parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı,

En düşük / En yüksek hava sıcaklıkları:

Cumartesi 8 ila 10 / 18 ila 20, Pazar 6 ila 8 / 17 ila 19, Pazartesi 5 ila 7 / 16 ila 18, Salı 5 ila 7 / 18 ila 20 derece.

İzmir: Genellikle parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı,

En düşük / En yüksek hava sıcaklıkları:

Cumartesi 12 ila 14 / 18 ila 20, Pazar 12 ila 14 / 18 ila 20, Pazartesi 10 ila 12 / 19 ila 21, Salı 12 ila 14 / 19 ila 21 derece.

Bayram yoğun yağışlı geçecek: Bazı bölgelerde sel riski var - 9

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Bayram yoğun yağışlı geçecek: Bazı bölgelerde sel riski var - 10

29 MART CUMARTESİ HAVA DURUMU

Bayram yoğun yağışlı geçecek: Bazı bölgelerde sel riski var - 11

30 MART PAZAR HAVA DURUMU

Bayram yoğun yağışlı geçecek: Bazı bölgelerde sel riski var - 12

31 MART PAZARTESİ HAVA DURUMU

Bayram yoğun yağışlı geçecek: Bazı bölgelerde sel riski var - 13

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