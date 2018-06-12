Bayram yolculukları başladı
Anadolu Ajansı
Yaklaşan Ramazan Bayramı dolayısıyla İstanbul'dan Ege ile Edremit Körfezi yönüne giden ve Bandırma Feribot İskelesi'ni kullanan tatilciler, ilçe merkezinde yoğunluğa yol açtı.
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1Bandırma Feribot İskelesi'nde feribottan inen tatilcilerin kullandığı araçlar, uzun kuyruklar oluşturdu.
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2İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) ise vatandaşların olumsuzluk yaşamaması için 13-17 Haziran arasında karşılıklı 44 sefer yapılacağını duyurdu.
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3Yapılacak seferlerde günlük bin 400 araç ve 6 bin 500 yolcu taşınmasının beklendiği bildirildi. Öte yandan Balıkesir'i İzmir, İstanbul ve Edremit Körfezi'ne bağlayan karayollarında da yoğunluk yaşanırken trafik ekipleri denetimlerini aralıksız sürdürüyor.