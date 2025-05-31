Bayrama kaç gün kaldı? Kurban Bayramı 1. günü ne zaman, hangi güne denk geliyor?
Yılın 2.dini bayramı olan Kurban Bayramı'na kısa bir süre kaldı. Tatil planları yapanlar, kurban ibadetini yerine getirmek isteyenler ve sevdikleriyle bayramlaşmayı planlayan milyonlarca kişi, Kurban Bayramı tarihlerini araştırıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklanan dini günler takvimine göre, 2025 yılı Kurban Bayramı’nın tarihleri netleşti. Peki, Bayrama kaç gün kaldı? Kurban Bayramı 1. günü ne zaman, hangi güne denk geliyor?
Kurban Bayramı arefesinin ne zaman, hangi güne denk geldiği, bayram öncesinde son hazırlıklarını yapan vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Bu yıl 2 günü hafta sonuna denk gelen bayram tatili nedeniyle, tatil süresi 9 güne çıkarılmadı. Bayram cuma günü başlayacak ve pazartesi günü sona erecek. Düzgün bir tatil planı yapmak isteyen vatandaşlar ise bayram arefesiyle bayramı birleştirerek tatile çıkmak için hazırlık yapıyor. Peki, bayram arefesi ne zaman? Kurban Bayramı 1. günü ne zaman, hangi güne denk geliyor?