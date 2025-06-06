Bayramda açık olan kütüphaneler 2025: Bayramda kütüphaneler açık mı, hangileri açık?
2025 yılı Kurban Bayramı'nın gelmesiyle birçok vatandaş “Bayramda kütüphaneler açık mı?” sorusuna yanıt aramaya başladı. Özellikle sınavlara hazırlanan öğrenciler, sessiz ve verimli bir ortam ararken bayram tatilinde hizmet verecek kütüphaneleri merak ediyor. İBB tarafından paylaşılan liste ile birlikte bayramda açık olan kütüphaneler belli oldu. Peki, bayramda kütüphaneler açık mı, hangileri açık?
Bayramda açık olan kütüphaneler listesi, ders çalışmak için sakin bir ortam arayan öğrencilerin gündeminde yer alıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından yapılan açıklamaya göre aşağıda yer alan listede adı geçmeyen kütüphaneler bayram boyunca kapalı olacak.