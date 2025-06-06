Bayramda açık olan kütüphaneler 2025: Bayramda kütüphaneler açık mı, hangileri açık?

Bayramda açık olan kütüphaneler listesi, ders çalışmak için sakin bir ortam arayan öğrencilerin gündeminde yer alıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından yapılan açıklamaya göre aşağıda yer alan listede adı geçmeyen kütüphaneler bayram boyunca kapalı olacak.