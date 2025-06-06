Bayramda açık olan kütüphaneler 2025: Bayramda kütüphaneler açık mı, hangileri açık?

2025 yılı Kurban Bayramı'nın gelmesiyle birçok vatandaş “Bayramda kütüphaneler açık mı?” sorusuna yanıt aramaya başladı. Özellikle sınavlara hazırlanan öğrenciler, sessiz ve verimli bir ortam ararken bayram tatilinde hizmet verecek kütüphaneleri merak ediyor. İBB tarafından paylaşılan liste ile birlikte bayramda açık olan kütüphaneler belli oldu. Peki, bayramda kütüphaneler açık mı, hangileri açık?

Bayramda açık olan kütüphaneler 2025: Bayramda kütüphaneler açık mı, hangileri açık? - 1

Bayramda açık olan kütüphaneler listesi, ders çalışmak için sakin bir ortam arayan öğrencilerin gündeminde yer alıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından yapılan açıklamaya göre aşağıda yer alan listede adı geçmeyen kütüphaneler bayram boyunca kapalı olacak.

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Bayramda açık olan kütüphaneler 2025: Bayramda kütüphaneler açık mı, hangileri açık? - 2

BAYRAMDA AÇIK OLAN KÜTÜPHANELER

Bayramda açık olan kütüphanelerin listesi şöyle:

1. Atatürk Kitaplığı – Taksim
6-9 Haziran
09:00 - 22:00

2. Afife Batur Kütüphanesi – Kadıköy
6-9 Haziran
08:00 - 20:00

3. Beşiktaş İskele Kütüphanesi – Beşiktaş
6-9 Haziran
09:00 - 22:00

4. Kadıköy İskele Kütüphanesi – Kadıköy
6-9 Haziran
09:00 - 22:00

5. Moda İskele Kütüphanesi – Kadıköy
6-9 Haziran
09:00 - 22:00

6. Muallim Cevdet Kütüphanesi – Kartal
6-9 Haziran
09:00 - 22:00

7. Sevgi Soysal Kütüphanesi – Taksim
6-9 Haziran
08:00 - 20:00

Bayramda açık olan kütüphaneler 2025: Bayramda kütüphaneler açık mı, hangileri açık? - 3

BAYRAMIN 3 VE 4. GÜNÜ HANGİ KÜTÜPHANELER AÇIK?

Yapılan açıklamaya göre Kurban Bayramı'nın 3 ve 4. günlerinde açık olan kütüphaneler şöyle:

1. Ahmed Arif Halk Kütüphanesi – Sultangazi
8-9 Haziran
09:00 - 21:00

2. Ahmet Bedevi Kütüphanesi – Sarıyer
8-9 Haziran
09:00 - 21:00

3. Ahmet Süheyl Ünver Kütüphanesi – Ümraniye
8-9 Haziran
09:00 - 21:00

4. Attila İlhan Kütüphanesi – Küçükçekmece
8-9 Haziran
09:00 - 21:00

5. Baruthane Kütüphanesi – Bakırköy
8-9 Haziran
10:00 - 21:00

6. Bulgur Palas Kütüphanesi – Fatih
8-9 Haziran
10:00 - 21:00

7. Çubuklu Silolar Kütüphanesi – Beykoz
8-9 Haziran
10:00 - 22:00

8. Gülten Akın Kütüphanesi – Esenyurt
8-9 Haziran
09:00 - 21:00

9. Habitat Kütüphanesi – Şişli
8-9 Haziran
10:00 - 22:00

Bayramda açık olan kütüphaneler 2025: Bayramda kütüphaneler açık mı, hangileri açık? - 4

10. Hacı Bektaş-ı Veli Kütüphanesi – Sultangazi
8-9 Haziran
09:00 - 21:00

11. Hasan Hüseyin Korkmazgil Kütüphanesi – Eyüpsultan
8-9 Haziran
09:00 - 21:00

12. Hasan İzzettin Dinamo Kütüphanesi – Pendik
8-9 Haziran
09:00 - 21:00

13. İsmail Hakkı Tonguç Kütüphanesi – Esenyurt
8-9 Haziran
09:00 - 21:00

14. Kütüphane Troleybüs – Fatih
8-9 Haziran
09:00 - 21:00

15. Metin Altıok Kütüphanesi – Küçükçekmece
8-9 Haziran
09:00 - 21:00

16. Muzaffer İzgü Kütüphanesi – Maltepe
8-9 Haziran
09:00 - 21:00

17. Müze Gazhane Sesli Kütüphane – Kadıköy
8-9 Haziran
09:00 - 22:00

18. Naile Akıncı Kütüphanesi / Feshane – Eyüpsultan
8-9 Haziran
10:00 - 20:00

19. Nasrettin Hoca Kütüphanesi – Bağcılar
8-9 Haziran
09:00 - 21:00

20. Necati Cumalı Kütüphanesi – Tuzla
8-9 Haziran
09:00 - 21:00

21. Peyami Sefa Kütüphanesi – Kasımpaşa
8-9 Haziran
09:00 - 21:00

22. Rasim Özdenören Kütüphanesi – Başakşehir
8-9 Haziran
09:00 - 21:00

23. Rıfat Ilgaz Kütüphanesi – Arnavutköy
8-9 Haziran
09:00 - 21:00

24. Sabahattin Eyüboğlu Kütüphanesi – Avcılar
8-9 Haziran
09:00 - 21:00

25. Sezai Karakoç Kütüphanesi – Güngören
8-9 Haziran
09:00 - 21:00

26. Turhan Selçuk Kültür Evi – Kadıköy
8-9 Haziran
09:00 - 21:00

27. Yaşar Kemal Kütüphanesi – Sancaktepe
8-9 Haziran
09:00 - 21:00

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