Bayramda Antalya'da yangın faciası: 5'i çocuk, 6 ölü
20.03.2026 09:07
İHA
Antalya'nın Kepez ilçesinde gece saatlerinde prefabrik yapıda yangın çıktı. Yangında 5'i çocuk 6 yabancı uyruklu kişi hayatını kaybetti. Yangında yaşamını yitiren annenin de 7 aylık hamile olduğu öğrenildi.
Türkiye bayrama acı haberle uyandı.
Yangın gece saat 02.00 sıralarında Antalya'nın Kepez ilçesinde bağlı Gaziler Kırsal Mahallesi'nde çıktı.
Yangının nedeni henüz belirlenemezken prefabrik yapıda çıktığı öğrenildi.
Yangında evde bulunan Mahmut Ahmet (4), Mune Ahmet (9), Fatma Ahmet (8), Hayat Ahmet (7), İman Ahmet (5) ve Leyla Ahmet (25) hayatını kaybederken 3 kişi de yaralandı.
Sağlık ekipleri tarafından yaralılardan ikisi Antalya Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
YÜREK BURKAN AYRINTI
Yangında hayatını kaybeden anne Leyla Ahmet'in, 7 aylık hamile olduğu öğrenildi.