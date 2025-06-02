Bayramda AVM'ler açık mı? AVM’lerin bayram planı

Kurban Bayramı yaklaşırken birçok kişi hem alışveriş yapmak hem de sosyal aktivitelere katılmak için AVM’lerin çalışma saatlerini merak ediyor. 2025 yılı Kurban Bayramı'nın 1. günü 6 Haziran Cuma gününe denk geliyor. Arefe günü ise 5 Haziran Perşembegünü kutlanacak.

Peki, bayramda AVM’ler açık mı?