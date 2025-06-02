Bayramda AVM'ler açık mı? AVM’lerin bayram planı

Kurban Bayramı'na günler kala gözler AVM’lerin bayram planına çevrildi. Bayram ziyaretleri ve alışveriş planı yapan vatandaşlar, AVM’lerin bayramda çalışma saatlerini araştırmaya başladı.

Bayramda AVM'ler açık mı? AVM’lerin bayram planı - 1

Kurban Bayramı yaklaşırken birçok kişi hem alışveriş yapmak hem de sosyal aktivitelere katılmak için AVM’lerin çalışma saatlerini merak ediyor. 2025 yılı Kurban Bayramı'nın 1. günü 6 Haziran Cuma gününe denk geliyor. Arefe günü ise 5 Haziran Perşembegünü kutlanacak.
Peki, bayramda AVM’ler açık mı?

TÜRKİYE HABERLERİ

Bayramda AVM'ler açık mı? AVM’lerin bayram planı - 2

BAYRAMDA AVM'LER AÇIK MI? 

Türkiye genelindeki çoğu alışveriş merkezi (AVM) bayram süresince açık olacak. Ancak açılış ve kapanış saatlerinde bayrama özel düzenlemeler yapılabiliyor. Kurban Bayramı’nın ilk günü bazı AVM’ler öğleden sonra hizmet vermeye başlarken, sonraki günlerde ise genellikle normal çalışma saatlerine dönülüyor.

Bayramda AVM'ler açık mı? AVM’lerin bayram planı - 3

Bu, her AVM’nin kendi yönetim planına göre değişiklik gösterebiliyor. Bazı AVM’ler sabah 10.00’dan akşam 22.00’ye kadar açık olurken, bazılarında açılış saatleri öğleden sonraya kayabiliyor.

Bayramda AVM'ler açık mı? AVM’lerin bayram planı - 4

AREFE GÜNÜ AVM'LER AÇIK MI?

Arefe Günü, bayram alışverişinin en yoğun geçtiği günlerden biridir. Bu nedenle Türkiye genelinde AVM’ler normal çalışma saatlerinde, yani 10:00 - 22:00 arasında açık olacak. Ek mesai uygulayan AVM’ler için açılış saatleri daha erken de olabilir.

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