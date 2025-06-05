Bayramda bankalar açık mı, kapalı mı? 6-7-8-9 Haziran Kurban Bayramı'nda bankalar çalışıyor mu, ne zaman açılacak?
Kurban Bayramı günlerinde bankada acil işleri olanlar tarafından bankaların açık veya kapalı olduğu tarihler araştırılıyor. Resmi tatil takviminde bulunan 6-7-8-9 Haziran Kurban Bayramı günlerinde bankalar çalışmalarına ara verecek. Banka çalışma saatlerini takip edenler ''Bankalar bayramdan sonra ne zaman açılacak? sorusuna da yanıt arıyor.
Bankaların çalışma takvimi, para çekecek, havale veya EFT yapacak vatandaşların gündeminde. Arefe günü yarım gün çalışan banka görevlileri için bayram günleri ise resmi tatil olacak. Buna göre bankalar bayram boyunca kapalı olacak. İşte, bankaların çalışma saatine dair detaylar...