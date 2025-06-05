Bayramda bankalar açık mı, kapalı mı? 6-7-8-9 Haziran Kurban Bayramı'nda bankalar çalışıyor mu, ne zaman açılacak?

Kurban Bayramı günlerinde bankada acil işleri olanlar tarafından bankaların açık veya kapalı olduğu tarihler araştırılıyor. Resmi tatil takviminde bulunan 6-7-8-9 Haziran Kurban Bayramı günlerinde bankalar çalışmalarına ara verecek. Banka çalışma saatlerini takip edenler ''Bankalar bayramdan sonra ne zaman açılacak? sorusuna da yanıt arıyor.

Bayramda bankalar açık mı, kapalı mı? 6-7-8-9 Haziran Kurban Bayramı'nda bankalar çalışıyor mu, ne zaman açılacak? - 1

Bankaların çalışma takvimi, para çekecek, havale veya EFT yapacak vatandaşların gündeminde. Arefe günü yarım gün çalışan banka görevlileri için bayram günleri ise resmi tatil olacak. Buna göre bankalar bayram boyunca kapalı olacak. İşte, bankaların çalışma saatine dair detaylar...

TÜRKİYE HABERLERİ

Bayramda bankalar açık mı, kapalı mı? 6-7-8-9 Haziran Kurban Bayramı'nda bankalar çalışıyor mu, ne zaman açılacak? - 2

BAYRAMDA BANKALAR AÇIK MI?

Arefe günü 13:00'e kadar çalışan bankalar, Kurban Bayramı'nın idrak edileceği 6-7-8-9 Haziran tarihlerinde ise kapalı olacak. 

Banka çalışanları, 10 Haziran Salı günü normal çalışma saatleri ile görevlerine dönecekler.

Bankalar genel olarak 09:00 - 17:00 saatleri arasında mesai yapıyor.

Bayramda bankalar açık mı, kapalı mı? 6-7-8-9 Haziran Kurban Bayramı'nda bankalar çalışıyor mu, ne zaman açılacak? - 3

KURBAN BAYRAMI TATİL TAKVİMİ

5 Haziran 2025 Perşembe: Arefe günü (öğleden sonra tatil)

6 Haziran Cuma: Bayramın 1. günü

7 Haziran Cumartesi: Bayramın 2. günü

8 Haziran Pazar: Bayramın 3. günü

9 Haziran Pazartesi: Bayramın 4. günü

Bu tarihler arasında kamu çalışanları idari izinli sayılacak ve toplamda 4,5 günlük bir tatil uygulanacak. Dolayısıyla, 10 Haziran Salı günü itibarıyla kamu kurumları ve bankalar normal mesai düzenine dönecek.

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