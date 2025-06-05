Bayramda bankalar açık mı, kapalı mı? 6-7-8-9 Haziran Kurban Bayramı'nda bankalar çalışıyor mu, ne zaman açılacak?

Bankaların çalışma takvimi, para çekecek, havale veya EFT yapacak vatandaşların gündeminde. Arefe günü yarım gün çalışan banka görevlileri için bayram günleri ise resmi tatil olacak. Buna göre bankalar bayram boyunca kapalı olacak. İşte, bankaların çalışma saatine dair detaylar...