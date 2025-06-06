Bayramda EFT, Havale ve FAST işlemi yapılır mı? 6-7-8-9 Haziran Kurban Bayramı'nda para transferi gerçekleşir mi?
Kurban Bayramı, 6-7-8-9 Haziran günlerinde yaşanıyor ve bayram günleri hafta sonuna denk geliyor. Bayramda nakit ihtiyacı olanlar ya da ödeme yapması gerekenler banka hesapları arasında para transferi gerçekleştirmek ve ödemeler için EFT, havale ve FAST işlemlerinin Kurban Bayramı'nda yapılabilirliğini sorguluyor. Bayramda para transferi yapılır mı?
Kurban Bayramı'nda bankalar kapalı olacak ve 10 Haziran Salı günü hizmete açılacak. Bu zaman zarfında para çekme, gönderme, transfer işlemlerini EFT, havale ve FAST ile yapacaklar aramalara yöneldi. Bayram boyunca para transferi yapılacak mı, Kurban Bayramı'nda EFT, FAST olur mu?