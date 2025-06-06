Bayramda EFT, Havale ve FAST işlemi yapılır mı? 6-7-8-9 Haziran Kurban Bayramı'nda para transferi gerçekleşir mi?

BAYRAMA EFT, HAVALE, FAST OLUR MU?

6-7-8-9 Haziran günlerinde Kurban Bayramı yaşanacak. Resmi tatil olan bayram günlerinde bankalar çalışmalarına ara verecek.



Bu tarihlerde ise vatandaşlar havale, FAST işlemini 7/24 yapabilecekler. Ancak EFT yapılan paralar ancak resmi tatil ardından hesaplara geçecek. Yani bayram tarihlerinde EFT kabul edilse de işlem, 10 Haziran Salı günü tam anlamıyla gerçekleşecek.