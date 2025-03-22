Bayramda hava nasıl olacak? 30 Mart-1 Nisan MGM il il hava durumu tahmini

BAYRAMDA HAVA NASIL OLACAK?

Uzun vadeli tahminlere göre, Mart ayının son günlerinde Türkiye genelinde bahar havası hakim olacak. Ancak bazı bölgelerde yerel yağışlar görülebilir.



Marmara Bölgesi'nde yer alan, İstanbul, Bursa ve Edirne gibi illerde sıcaklıklar 15-20°C arasında olacak. Hafif rüzgarlar ve parçalı bulutlu bir gökyüzü bekleniyor.