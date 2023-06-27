Bayramda hava nasıl olacak? Bayramın birinci günü hava nasıl? İşte Kurban Bayramı hava durumu tahminleri
Kurban Bayramı'nda hava durumunun nasıl seyredeceği araştırma konusu oldu. Arife günü ve Kurban Bayramı'nda kuzey ve iç kesimlerde yerel sağanak geçişlerinin görüleceği, diğer kesimlerin ise az bulutlu ve açık geçeceği öngörülüyor. Peki, bayramda hava nasıl olacak?
Bayram süresince yurt genelinde hava durumu nasıl olacağı vatandaşların gündeminde yer alıyor. Ankara ve İzmir'de bayram süresince hava açık olacak, İstanbul'da ise arife ve bayramın ikinci günü sağanak bekleniyor. İşte, Kurban Bayramı hava durumu tahminleri...