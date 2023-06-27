Bayramda hava nasıl olacak? Bayramın birinci günü hava nasıl? İşte Kurban Bayramı hava durumu tahminleri

BAYRAMIN DÖRDÜNCÜ GÜNÜ HAVA NASIL OLACAK?

Bayramın dördüncü günü de kuzeydoğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Ağrı ve Van'ın doğu kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak olacağı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.



BÜYÜKŞEHİRLERDE BAYRAM HAVA DURUMU TAHMİNLERİ



Ankara'da arife günü çok bulutlu, bayram süresince parçalı ve az bulutlu bir hava olacak. Günün en yüksek sıcaklıklarının 27 ile 31 derece arasında seyretmesi bekleniyor.



İstanbul'da hava, arife ve bayramın ikinci günü sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, bayramın diğer günlerinde parçalı ve az bulutlu olacak. Günün en yüksek sıcaklıklarının 28 ile 31 derece arasında seyretmesi öngörülüyor.



İzmir'de ise arife günü parçalı bulutlu, bayram süresince az bulutlu ve açık bir havanın olması beklenirken, günün en yüksek sıcaklıklarının 33 ile 34 derece arasında seyredeceği tahmin ediliyor.