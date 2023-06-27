Bayramda hava nasıl olacak? Bayramın birinci günü hava nasıl? İşte Kurban Bayramı hava durumu tahminleri

Kurban Bayramı'nda hava durumunun nasıl seyredeceği araştırma konusu oldu. Arife günü ve Kurban Bayramı'nda kuzey ve iç kesimlerde yerel sağanak geçişlerinin görüleceği, diğer kesimlerin ise az bulutlu ve açık geçeceği öngörülüyor. Peki, bayramda hava nasıl olacak?

Bayramda hava nasıl olacak? Bayramın birinci günü hava nasıl? İşte Kurban Bayramı hava durumu tahminleri - 1

Bayram süresince yurt genelinde hava durumu nasıl olacağı vatandaşların gündeminde yer alıyor. Ankara ve İzmir'de bayram süresince hava açık olacak, İstanbul'da ise arife ve bayramın ikinci günü sağanak bekleniyor. İşte, Kurban Bayramı hava durumu tahminleri...

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Bayramda hava nasıl olacak? Bayramın birinci günü hava nasıl? İşte Kurban Bayramı hava durumu tahminleri - 2

BAYRAMIN BİRİNCİ GÜNÜ HAVA NASIL OLACAK?

Bayramın birinci günü kuzey ve iç kesimlerin parçalı, yer yer çok bulutlu, Akdeniz’in iç kesimleri, Batı ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusu ile Bilecik, Afyonkarahisar, Eskişehir ve Çankırı çevrelerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak olacağı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Bayramda hava nasıl olacak? Bayramın birinci günü hava nasıl? İşte Kurban Bayramı hava durumu tahminleri - 3

BAYRAMIN İKİNCİ GÜNÜ HAVA NASIL OLACAK?

Bayramın ikinci günü yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Orta ve Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinin, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu ile Kayseri ve Sivas çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği belirtiliyor.

Bayramda hava nasıl olacak? Bayramın birinci günü hava nasıl? İşte Kurban Bayramı hava durumu tahminleri - 4

BAYRAMIN ÜÇÜNCÜ GÜNÜ HAVA NASIL OLACAK?


Bayramın üçüncü günü kuzey ve doğu kesimlerin parçalı, yer yer çok bulutlu, Doğu Akdeniz’in iç kesimlerinin, Batı Karadeniz kıyılarının, Orta ve Doğu Karadeniz’in, Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusunun, Kayseri, Sivas ve Yozgat çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği öngörülüyor.

Bayramda hava nasıl olacak? Bayramın birinci günü hava nasıl? İşte Kurban Bayramı hava durumu tahminleri - 5

BAYRAMIN DÖRDÜNCÜ GÜNÜ HAVA NASIL OLACAK?

Bayramın dördüncü günü de kuzeydoğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Ağrı ve Van'ın doğu kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak olacağı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

BÜYÜKŞEHİRLERDE BAYRAM HAVA DURUMU TAHMİNLERİ

Ankara'da arife günü çok bulutlu, bayram süresince parçalı ve az bulutlu bir hava olacak. Günün en yüksek sıcaklıklarının 27 ile 31 derece arasında seyretmesi bekleniyor.

İstanbul'da hava, arife ve bayramın ikinci günü sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, bayramın diğer günlerinde parçalı ve az bulutlu olacak. Günün en yüksek sıcaklıklarının 28 ile 31 derece arasında seyretmesi öngörülüyor.

İzmir'de ise arife günü parçalı bulutlu, bayram süresince az bulutlu ve açık bir havanın olması beklenirken, günün en yüksek sıcaklıklarının 33 ile 34 derece arasında seyredeceği tahmin ediliyor.

Bayramda hava nasıl olacak? Bayramın birinci günü hava nasıl? İşte Kurban Bayramı hava durumu tahminleri - 6

BAYRAMIN DÖRDÜNCÜ GÜNÜ HAVA NASIL OLACAK?

Bayramın dördüncü günü de kuzeydoğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Ağrı ve Van'ın doğu kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak olacağı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

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