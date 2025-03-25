Bayramda hava nasıl olacak? Bu günlere dikkat, sağanak yağış etkili olacak

Hafta başından itibaren Türkiye genelinde çöl sıcakları etkili oluyor. Çarşamba ve perşembe günleri sıcaklıkların yükselmesi beklenirken İstanbul'da 25, İzmir'de 27, Ankara'da 26, Antalya'da 22 dereceler görülecek.



Cuma gününden itibaren ise çöl sıcakları ülkeyi terk edecek, sağanak yağışlar birçok bölgede etkili olacak.



İşte gün gün bayramda beklenen hava durumu...