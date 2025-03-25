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Bayramda hava nasıl olacak? Bu günlere dikkat, sağanak yağış etkili olacak

Ülke genelinde sıcak hava etkili oluyor. Çöl sıcaklarının cuma günü yurdu terk etmesi beklenirken bayramda birçok bölgede sağanak yağışların etkili olması bekleniyor. İşte gün gün bayramda beklenen hava durumu...

Bayramda hava nasıl olacak? Bu günlere dikkat, sağanak yağış etkili olacak - 1

Hafta başından itibaren Türkiye genelinde çöl sıcakları etkili oluyor. Çarşamba ve perşembe günleri sıcaklıkların yükselmesi beklenirken İstanbul'da 25, İzmir'de 27, Ankara'da 26, Antalya'da 22 dereceler görülecek.

Cuma gününden itibaren ise çöl sıcakları ülkeyi terk edecek, sağanak yağışlar birçok bölgede etkili olacak.

İşte gün gün bayramda beklenen hava durumu...

TÜRKİYE HABERLERİ

Bayramda hava nasıl olacak? Bu günlere dikkat, sağanak yağış etkili olacak - 2

AREFE GÜNÜ HAVA NASIL OLACAK (29 MART HAVA DURUMU)

Arefe günü daha çok batı bölgelerde sağanak yağışlar görülecek. Marmara, Ege ve Batı akdeniz bölgelerinde sağanak yağışlar etkili olacak. İç Anadolu, Doğu Karadeniz, Akdeniz'in doğusunda ise hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üstünde seyretmesi bekleniyor.

Hava sıcaklıklarında hissedilir derecede düşüşler olacak. İstanbul'da 17, Ankara'da 21, İzmir'de 21, Antalya'da 19 ve Diyarbakır 28 dereceler görülecek.

Bayramda hava nasıl olacak? Bu günlere dikkat, sağanak yağış etkili olacak - 3

BAYRAMIN 1. GÜNÜ HAVA NASIL OLACAK? (30 MART HAVA DURUMU)

Bayramın 1. günü ülke genelinde sağanak yağışlar etkili olacak. Hava sıcaklıkları da mevsim normallerinde seyredecek.

İstanbul'da sağanak yağışlar etkili olurken, sıcaklıklarda da düşüş olacak. İzmir, Ankara, Antalya'da da sağanak yağışların etkili olması bekleniyor.

Bayramda hava nasıl olacak? Bu günlere dikkat, sağanak yağış etkili olacak - 4

BAYRAMIN 2. GÜNÜ HAVA NASIL OLACAK? (31 MART HAVA DURUMU)

Bayramın 2. günü ülke genelinde havalar ısınmaya başlayacak. ege ve doğu anadolu'da sağanak yağışlar görülürken diğer bölgelerde bulutlu bir hava etkili olacak.

Bayramda hava nasıl olacak? Bu günlere dikkat, sağanak yağış etkili olacak - 5

BAYRAMIN 3. GÜNÜ HAVA NASIL OLACAK? (1 NİSAN HAVA DURUMU)

Bayramın son günü hava sıcaklıkları artmaya devam edecek. Ülke genelinde sıcaklıklar mevsim normallerinin üstünde seyredecek. Bazı bölgelerde ara ara yağışların etkili olması beklenirken ülke genelinde güneşli bir hava görülecek.

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