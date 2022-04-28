Bayramda hava nasıl olacak? (İstanbul-Ankara-İzmir'de Ramazan Bayramı tatilinde hava durumu nasıl olacak?)

Ramazan Bayramı'na kısa bir süre kala, planlar yapılmaya başlandı. Nisan ayında sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyredenrken Ramazan Bayramı'nda nasıl olacağı merak ediliyor. Ramazan Bayramında hava durumunun nasıl olacağı sorusuna Meteoroloji Genel Müdürlüğü yanıt verdi. İşte İstanbul, Ankara, İzmir ve diğer şehirlerdeki 5 günlük hava durumu.

Haberler - ntv.com.tr 28.04.2022 - 20:20

Bayramda hava nasıl olacak? (İstanbul-Ankara-İzmir'de Ramazan Bayramı tatilinde hava durumu nasıl olacak?) - 1

BAYRAM TATİLİNDE HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün değerlendirmelerine göre Ramazan Bayramı boyunca sıcaklıklar mevsim normallerinde seyredecek.

Meteoroloji'nin haftalık hava tahmini raporuna göre hava sıcaklıkları Mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının hafta sonunda kuzeybatı kesimlerden başlayarak azalacağı, kuzey ve iç kesimlerde mevsim normalleri civarında, yer yer mevsim normalleri altında seyredeceği tahmin ediliyor.

İşte Ramazan bayramında İstanbul, Ankara, İzmir ve diğer şehirlerde beklenen hava tahmini...

Bayramda hava nasıl olacak? (İstanbul-Ankara-İzmir'de Ramazan Bayramı tatilinde hava durumu nasıl olacak?) - 2
Bayramda hava nasıl olacak? (İstanbul-Ankara-İzmir'de Ramazan Bayramı tatilinde hava durumu nasıl olacak?) - 3
Bayramda hava nasıl olacak? (İstanbul-Ankara-İzmir'de Ramazan Bayramı tatilinde hava durumu nasıl olacak?) - 4
Bayramda hava nasıl olacak? (İstanbul-Ankara-İzmir'de Ramazan Bayramı tatilinde hava durumu nasıl olacak?) - 5

BAYRAMIN 1.  GÜNÜ HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

Bayramda hava nasıl olacak? (İstanbul-Ankara-İzmir'de Ramazan Bayramı tatilinde hava durumu nasıl olacak?) - 6

BAYRAMIN 2.  GÜNÜ HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

Bayramda hava nasıl olacak? (İstanbul-Ankara-İzmir'de Ramazan Bayramı tatilinde hava durumu nasıl olacak?) - 7

İSTANBUL-ANKARA-İZMİR'DE BAYRAMDA HAVA NASIL OLACAK?

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