Bayramda hava nasıl olacak? (İstanbul-Ankara-İzmir'de Ramazan Bayramı tatilinde hava durumu nasıl olacak?)

BAYRAM TATİLİNDE HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün değerlendirmelerine göre Ramazan Bayramı boyunca sıcaklıklar mevsim normallerinde seyredecek.



Meteoroloji'nin haftalık hava tahmini raporuna göre hava sıcaklıkları Mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının hafta sonunda kuzeybatı kesimlerden başlayarak azalacağı, kuzey ve iç kesimlerde mevsim normalleri civarında, yer yer mevsim normalleri altında seyredeceği tahmin ediliyor.



İşte Ramazan bayramında İstanbul, Ankara, İzmir ve diğer şehirlerde beklenen hava tahmini...