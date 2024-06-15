Bayramda hava nasıl olacak? (Karadeniz, Marmara ve İstanbul'da 8 derece düşüş)
Hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde hissettiriyor. Nem oldukça yüksek. Bayramda bu durum değişiyor. Hava sıcaklıklarında bugünden itibaren İstanbul'da 8 derece düşüş var. Bugün Doğu ve Batı Karadeniz için fırtına uyarısı yapıldı. 4 il için sarı kodlu uyarı yapılırken vatandaşlardan dikkatli ve tedbirli olunması istendi. İstanbul, Ankara ve İzmir'de bugün hava nasıl olacak? İşte bölge bölge hava durumu...
Bunaltıcı ve sıcak hava yerini serinliğe bıraktı. İstanbul ve Ankara'da aşırı sıcaklar ara verdi.