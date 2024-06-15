Bayramda hava nasıl olacak? (Karadeniz, Marmara ve İstanbul'da 8 derece düşüş)

Hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde hissettiriyor. Nem oldukça yüksek. Bayramda bu durum değişiyor. Hava sıcaklıklarında bugünden itibaren İstanbul'da 8 derece düşüş var. Bugün Doğu ve Batı Karadeniz için fırtına uyarısı yapıldı. 4 il için sarı kodlu uyarı yapılırken vatandaşlardan dikkatli ve tedbirli olunması istendi. İstanbul, Ankara ve İzmir'de bugün hava nasıl olacak? İşte bölge bölge hava durumu...

Bayramda hava nasıl olacak? (Karadeniz, Marmara ve İstanbul'da 8 derece düşüş) - 1

Bunaltıcı ve sıcak hava yerini serinliğe bıraktı. İstanbul ve Ankara'da aşırı sıcaklar ara verdi.

TÜRKİYE HABERLERİ

Bayramda hava nasıl olacak? (Karadeniz, Marmara ve İstanbul'da 8 derece düşüş) - 2

BAYRAMDA HAVA NASIL OLACAK?

İstanbul’da bunaltan sıcaklar, dün yerini kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışa bıraktı. NTV Meteoroloji Editörü Dilek Çalışkan, "Sıcaklıklar 40 derece hissediliyordu neredeyse. Şimdi 28-30 derece civarlarına düşecek. Bu cumartesi gününü bayramın birinci gününü biraz daha rahat serinlemiş bir havada geçireceğiz. Rüzgarlar serin serin esecek. Ege'ye de serinlik gelecek. İzmir'e de gelecek. Özellikle Karadeniz Marmara ve İstanbul'da iyi bir serinleme olacak. 8 derece düşüş var." dedi.

Bayramda hava nasıl olacak? (Karadeniz, Marmara ve İstanbul'da 8 derece düşüş) - 3

Bayramda Türkiye'nin bazı bölgelerinde de yağışlı bir hava var.

Dilek Çalışkan, "Başta Edirne olmak üzere İstanbul üzerinden İç Anadolu üzerinden bir sağanak geçişi olacak. Zaten serinlemeyi de bu sağladı. Bayramın ilk günü yağış daha çok Doğu'da. Erzurum, Artvin Kars Ağrı Erzincan taraflarında sağanak yağış var. Özellikle bugünden başlayarak Trakya Batı Karadeniz, Zonguldak, Bartın Sinop Samsun'a kadar uzanan kesim Ankara'nın da belirli ilçelerinde görülecek. İç Anadolu'da Sivas Kayseri Konya taraflarında sağanak geçişi olacak dikkat etmek gerekiyor bu yağışlara." ifadelerini kullandı. 

Sıcak havanın bayramdan sonra yeniden etkisini artırması bekleniyor.

Bayramda hava nasıl olacak? (Karadeniz, Marmara ve İstanbul'da 8 derece düşüş) - 4

DOĞU VE BATI KARADENİZ İÇİN FIRTINA UAYRISI

Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğü, Doğu ve Batı Karadeniz’de bugün kuvvetli rüzgar ve fırtına beklendiğini açıkladı.

Açıklamada, "Batı Karadeniz'in doğusunda rüzgarın, 15 Haziran Cumartesi gününün ilk saatlerinden itibaren batı ve güneybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde (saatte 50-75 km) fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Fırtınanın aynı gün akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor. Doğu Karadeniz'de ise rüzgarın, 15 Haziran Cumartesi günün ilk saatlerinde batısında zamanla genelinde batı ve kuzeybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde (saatte 50-75) fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir. Fırtınanın, akşam saatlerinde doğusunda, akşam saatlerinden sonra batısında etkisini kaybetmesi beklenmektedir" denildi.

Samsun Valiliği ise, ulaşımda aksamaların meydana gelebileceğini belirterek, dikkatli olunması konusunda uyarıda bulundu.

Bayramda hava nasıl olacak? (Karadeniz, Marmara ve İstanbul'da 8 derece düşüş) - 5

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkenin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Kırıkkale, Çankırı, Nevşehir, Aksaray, Kırşehir, Yozgat, Samsun, Erzincan, Tunceli ve Erzurum çevreleri, Ordu’nun iç kesimleri ile Doğu Akdeniz’in Toroslar kesiminin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların, Kocaeli, Sakarya, Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Bayramda hava nasıl olacak? (Karadeniz, Marmara ve İstanbul'da 8 derece düşüş) - 6

HAVA SICAKLIĞI: İç ve batı kesimler ile Karadeniz'de 3 ila 5 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzey ve batı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette; Karadeniz kıyılarında batı ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli (50-70 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların, Kocaeli, Sakarya, Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek, sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın, Karadeniz kıyılarında batı ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli (50-70 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunası gerekmektedir.

Bayramda hava nasıl olacak? (Karadeniz, Marmara ve İstanbul'da 8 derece düşüş) - 7

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu akşam saatlerinde Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

EDİRNE 17°C, 31°C

Parçalı bulutlu

İSTANBUL 20°C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KIRKLARELİ 17°C, 28°C

Parçalı bulutlu

KOCAELİ 20°C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu akşam saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Bayramda hava nasıl olacak? (Karadeniz, Marmara ve İstanbul'da 8 derece düşüş) - 8

EGE

Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR 15°C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ 21°C, 37°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR 22°C, 33°C

Az bulutlu ve açık

MUĞLA 19°C, 36°C

Az bulutlu ve açık

Bayramda hava nasıl olacak? (Karadeniz, Marmara ve İstanbul'da 8 derece düşüş) - 9

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu, Doğu Akdeniz’in Toroslar kesiminin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 25°C, 36°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA 28°C, 37°C

Az bulutlu ve açık

HATAY 24°C, 34°C

Parçalı ve az bulutlu

ISPARTA 19°C, 34°C

Parçalı ve az bulutlu

Bayramda hava nasıl olacak? (Karadeniz, Marmara ve İstanbul'da 8 derece düşüş) - 10

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, kuzey ve doğusunun yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Kırıkkale, Çankırı, Nevşehir, Aksaray, Kırşehir ve Yozgat çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 17°C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR 14°C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

KAYSERİ 16°C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

KONYA 20°C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

Bayramda hava nasıl olacak? (Karadeniz, Marmara ve İstanbul'da 8 derece düşüş) - 11

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, kıyılarında batı ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli (50-70 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.

BOLU 15°C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DÜZCE 18°C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu akşam saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

SİNOP 22°C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK 18°C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Bayramda hava nasıl olacak? (Karadeniz, Marmara ve İstanbul'da 8 derece düşüş) - 12

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Samsun çevreleri ile Ordu’nun iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, kıyılarında batı ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli (50-70 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

AMASYA 21°C, 35°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ARTVİN 18°C, 33°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinde iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN 22°C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde il geneli ile yarın (Cumartesi) öğle saatlerinde iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON 23°C, 28°C

Parçalı bulutlu

Bayramda hava nasıl olacak? (Karadeniz, Marmara ve İstanbul'da 8 derece düşüş) - 13

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, kuzey kesimlerinin yer yer çok bulutlu, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinde Erzurum, Tunceli ve Erzincan çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM 11°C, 28°C

Az bulutlu, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinde parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS 9°C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

MALATYA 20°C, 36°C

Parçalı ve az bulutlu

VAN 11°C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

Bayramda hava nasıl olacak? (Karadeniz, Marmara ve İstanbul'da 8 derece düşüş) - 14

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 22°C, 40°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP 24°C, 39°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT 24°C, 37°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA 29°C, 41°C

Az bulutlu ve açık

Bayramda hava nasıl olacak? (Karadeniz, Marmara ve İstanbul'da 8 derece düşüş) - 15

15 HAZİRAN CUMARTESİ HAVA NASIL OLACAK?

Bayramda hava nasıl olacak? (Karadeniz, Marmara ve İstanbul'da 8 derece düşüş) - 16

16 HAZİRAN PAZAR HAVA NASIL OLACAK?

Bayramda hava nasıl olacak? (Karadeniz, Marmara ve İstanbul'da 8 derece düşüş) - 17

17 HAZİRAN PAZARTESİ HAVA NASIL OLACAK?

Bayramda hava nasıl olacak? (Karadeniz, Marmara ve İstanbul'da 8 derece düşüş) - 18

18 HAZİRAN SALI HAVA NASIL OLACAK?

Bayramda hava nasıl olacak? (Karadeniz, Marmara ve İstanbul'da 8 derece düşüş) - 19

19 HAZİRAN ÇARŞAMBA HAVA NASIL OLACAK?

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