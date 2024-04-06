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Bayramda hava nasıl olacak? Sıcaklıklar düşüyor, yağışlar şiddetleniyor

Ramazan Bayramını da içine alan 9 günlük tatil başladı. Batı bölgelerde sıcaklıklar nisan ayı ortalamasına inerken, Doğu bölgelerde ise yağışlar şiddetleniyor. İşte İstanbul, Ankara ve diğer illerde beklenen hava durumu..

Bayramda hava nasıl olacak? Sıcaklıklar düşüyor, yağışlar şiddetleniyor - 1

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre; hava sıcaklıkları, yurdun güney ve batı kesimlerinde mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam edecek. Tatil beldelerinde yağış beklenmezken, güneşli ve açık hava hakim olacak.

TÜRKİYE HABERLERİ

Bayramda hava nasıl olacak? Sıcaklıklar düşüyor, yağışlar şiddetleniyor - 2

Pazar İstanbul ve Bursa'da yağmur geçişleri var, hava rüzgarlı ve soğuyor. Ankara'da sıcaklık biraz daha düşüyor, İzmir'de çok sert esen karayel gölgede üşütüyor. İstanbul 19, Ankara 18, İzmir 25, Bursa 19 derece. Antalya parçalı bulutlu 26 derece, deniz suyu sıcaklığı Kemer'de 22, Alanya'da 19 derece.

Bayramda hava nasıl olacak? Sıcaklıklar düşüyor, yağışlar şiddetleniyor - 3

Marmara'da pazar hava yağmurlu, rüzgar sert ve soğuk esiyor. Edirne 23, Kocaeli 17, Çanakkale 20 derece. Bölgede pazartesi günü yağış kesiliyor ancak hava yine serin olacak.

İç Anadolu'da Konya-Kayseri civarında güneş görülüyor, Eskişehir çevresinde ise hava daha bulutlu.
Eskişehir ve Konya 16, Kayseri 18, Sivas 15 derece. Rüzgar Sivas, Kayseri, Niğde tarafında daha kuvvetli esiyor.

Bayramda hava nasıl olacak? Sıcaklıklar düşüyor, yağışlar şiddetleniyor - 4

Ege'de karayel hala çok sert estiğinden, gölgede hava serin. Manisa, Denizli, Kütahya'da kısa süre yağış var.
Sahillerde ise hava kapalı, Manisa 24, Muğla 22, Afyonkarahisar 15, Bodrum 24 derece. Bölgede deniz suyu sıcaklığı ise 19 derece.

Akdeniz'de Adana, Hatay, Kahramanmaraş'ta yağmur geçişleri devam edecek. Adana 25, Kahramanmaraş 22, Isparta 18 derece. Lefkoşa ve Girne'de bulutluluk artıyor, pazartesi yağımurlu bir gün olacak.

Bayramda hava nasıl olacak? Sıcaklıklar düşüyor, yağışlar şiddetleniyor - 5

Karadeniz'de yağış pazar günü Bolu'da, pazartesi ise Doğu Karadeniz'de kısa süreli bekleniyor. Diğer kentlerde hava parçalı ve az bulutlu. Poyraz Zonguldak-Samsun sahilleri boyunca çok sert, bolu ve Samsun 17, Trabzon 15 derece.

Doğu ve Güneydoğu Anadolu genelinde Gaziantep, Erzurum boyunca 3 gün daha yağış var. Erzurum 13, Malatya 17, Gaziantep 22, Şanlıurfa 24, Diyarbakır 20 derece.

Bayramda hava nasıl olacak? Sıcaklıklar düşüyor, yağışlar şiddetleniyor - 6

BAYRAMDA HAVA NASIL OLACAK?

Bayramın ilk günü günün en yüksek sıcaklık değerleri ise Ankara'da 23, İstanbul'da 20, İzmir ve Antalya'da 25, Adana'da 26, Samsun'da 17, Diyarbakır'da 19 derece civarında seyredecek.

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