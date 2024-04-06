Bayramda hava nasıl olacak? Sıcaklıklar düşüyor, yağışlar şiddetleniyor
Ramazan Bayramını da içine alan 9 günlük tatil başladı. Batı bölgelerde sıcaklıklar nisan ayı ortalamasına inerken, Doğu bölgelerde ise yağışlar şiddetleniyor. İşte İstanbul, Ankara ve diğer illerde beklenen hava durumu..
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre; hava sıcaklıkları, yurdun güney ve batı kesimlerinde mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam edecek. Tatil beldelerinde yağış beklenmezken, güneşli ve açık hava hakim olacak.