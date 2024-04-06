Bayramda hava nasıl olacak? Sıcaklıklar düşüyor, yağışlar şiddetleniyor

Karadeniz'de yağış pazar günü Bolu'da, pazartesi ise Doğu Karadeniz'de kısa süreli bekleniyor. Diğer kentlerde hava parçalı ve az bulutlu. Poyraz Zonguldak-Samsun sahilleri boyunca çok sert, bolu ve Samsun 17, Trabzon 15 derece.



Doğu ve Güneydoğu Anadolu genelinde Gaziantep, Erzurum boyunca 3 gün daha yağış var. Erzurum 13, Malatya 17, Gaziantep 22, Şanlıurfa 24, Diyarbakır 20 derece.