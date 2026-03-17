İçişleri Bakanlığı da bayramda İstanbul için uyarı yayımladı.

Valiliğin sosyal hesabından yapılan açıklamada, ilde hava durumu parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı olacak.

Açıklamada, en düşük ve en yüksek hava sıcaklıklarının perşembe günü 7-9 ila en yüksek 9-11 derece; cuma günü 6-8, ila en yüksek 9-11 derece, cumartesi günü 7-9 ila en yüksek 11-13 derece; pazar günü 6-8 ila en yüksek 9-11 derece olmasının beklendiği aktarıldı.

Açıklamada, "Yağışların yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım ve yerel dolu yağışına karşı dikkatli olunmalıdır." ifadelerine yer verildi.