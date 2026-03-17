Bayramda kar sürprizi. Bu illerde yaşayanlar dikkat!
17.03.2026 08:54
NTV - Haber Merkezi
Ramazan Bayramı'nın ilk günü tüm yurt yağışlı havanın etkisine giriyor. Doğuda bazı illerde ise kar yağışı etkili olacak.
Ramazan Bayramı'na sayılı günler kala Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 5 günlük hava tahmini raporunu yayımladı.
Rapora göre, bayramın ilk günü bütün yurtta yağış etkili olacak.
Antalya, Mersin, Adana ve Hatay'da sıcaklıklara 15 derecenin üstüne çıkarken MGM, bu kentler için kuvvetli, gök gürültülü yağış uyarısı verdi.
3 BÜYÜK KENTTE SON DURUM
İstanbul ve Ankara'da da 3 günlük bayram yağışlı geçecek.
Bayramın ilk günü İzmir'de de yağışlı hava etkili olacak.
DOĞUDA KAR SÜRPRİZİ
Öte yandan Doğu Anadolu bölgesinde sıcaklıklar düşmeye başladı. Bayramda bazı kentlerde kar yağışı etkili olacak.
Kar yağışı beklenen kentler:
Bayburt, Ardahan, Erzurum, Kars, Ağrı, Muş, Bitlis, Van, Hakkari
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN SEL UYARISI
İçişleri Bakanlığı da bayramda İstanbul için uyarı yayımladı.
Valiliğin sosyal hesabından yapılan açıklamada, ilde hava durumu parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı olacak.
Açıklamada, en düşük ve en yüksek hava sıcaklıklarının perşembe günü 7-9 ila en yüksek 9-11 derece; cuma günü 6-8, ila en yüksek 9-11 derece, cumartesi günü 7-9 ila en yüksek 11-13 derece; pazar günü 6-8 ila en yüksek 9-11 derece olmasının beklendiği aktarıldı.
Açıklamada, "Yağışların yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım ve yerel dolu yağışına karşı dikkatli olunmalıdır." ifadelerine yer verildi.