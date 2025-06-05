Bayramda kargolar açık mı, çalışıyor mu? 6-7-8-9 Haziran kargolar kapalı mı, kargo gelecek mi?

Resmi tatil olan Kurban Bayramı boyunca kargo çalışma saatleri, kargo gönderecekler veya alacaklar tarafından araştırılıyor. Arefe günü yarım gün çalışan kargo firmaları bayramda açık olacak mı? 6-7-8-9 Haziran Kurban Bayramı günlerinde PTT Kargo, MNG (DHL), Aras, Yurtiçi kargo çalışıyor mu?

Bayramda kargolar açık mı, çalışıyor mu? 6-7-8-9 Haziran kargolar kapalı mı, kargo gelecek mi? - 1

PTT kargo, MNG, Aras, Yurtiçi, Sürat gibi kargo firmaları bayramda açık mı, kapalı mı, kargo gelecek mi? soruları gündeme geldi. Dört günlük bayram tatili boyunca kargo şirketlerinin çalışma saatleri, kargoda ürünleri olanlar tarafından araştırılacak. İşte, kargoların bayramdaki çalışma düzeni...

TÜRKİYE HABERLERİ

Bayramda kargolar açık mı, çalışıyor mu? 6-7-8-9 Haziran kargolar kapalı mı, kargo gelecek mi? - 2

BAYRAMDA KARGOLAR ÇALIŞIYOR MU?

Arefe günü 13:00'e kadar hizmet veren kargo firmalarından açıklama geldi. 6-7-8-9 Haziran Kurban Bayramı günlerinde kargo firmaları çalışmalarına ara verecek ve 10 Haziran itibarıyla normal çalışma düzenlerine geçecekler.

Bayramda kargolar açık mı, çalışıyor mu? 6-7-8-9 Haziran kargolar kapalı mı, kargo gelecek mi? - 3

KARGO ÇALIŞMA SAATLERİ

PTT
PTT şubeleri 8.30 - 17.30
Bazı bölgelerdeki PTT şubeleri Cumartesi 13.30 kadar hizmet verir.

Yurtiçi
Hafta içi 09.00 - 18.00
Cumartesi 09.00 - 16.00
Pazar kapalı

MNG
Hafta içi 08.30 - 18.00
Cumartesi 08.30 - 14.00
Pazar kapalı

Sürat
Doğu illerinde hafta içi: 08:30 – 18:00
Batı illerinde hafta içi: 09:00 – 18:30
Doğu illerinde cumartesi 08:30 – 14:00
Batı illerinde cumartesi 09:00 – 14:30
Pazar kapalı

Aras
Hafta içi 08.30 - 18.00
Cumartesi 08.30 - 13.00
Pazar kapalı

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