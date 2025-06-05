Bayramda kargolar açık mı, çalışıyor mu? 6-7-8-9 Haziran kargolar kapalı mı, kargo gelecek mi?

PTT kargo, MNG, Aras, Yurtiçi, Sürat gibi kargo firmaları bayramda açık mı, kapalı mı, kargo gelecek mi? soruları gündeme geldi. Dört günlük bayram tatili boyunca kargo şirketlerinin çalışma saatleri, kargoda ürünleri olanlar tarafından araştırılacak. İşte, kargoların bayramdaki çalışma düzeni...