Bayramda kargolar açık mı, kapalı mı? Bugün kargo firmaları çalışıyor mu, saat kaça kadar?
Ramazan Bayramı başlarken gözler kapalı olan firmalara çevrildi. Kamu kurumlarının tamamı bayramda hizmet veremeyecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan memurlar için idari izin eklenerek bayram tatilinin 9 güne uzatıldığı bilgisini baylaşmıştı. Ramazan Bayramı tatili ise normal takvimde 30 Mart Pazar günü başlayacak ve 3 gün sürecek. Kargo bekleyen veya şubeler üzerinden teslimat yapmaya hazırlananlar ise “ Bayramda kargolar açık mı, kapalı mı” sorusuna cevap arıyor. Peki Bugün kargolar açık mı, kapalı mı? İşte, kargoların çalışma bilgisi…
2025 Ramazan Bayramı arefe günü öncesinde kargoların çalışma saatleri, kargo bekleyen veya gönderecek olan kişiler tarafından sorgulanmaya başladı. Peki, arefe günü kargolar açık mı, kapalı mı? Arefe günü ve bayramda kargolar çalışıyor mu? İşte 2025 kargo çalışma saatleri.