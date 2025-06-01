Bayramda köprü ve yollar ücretsiz mi? 2025 Kurban Bayramında hangi köprüler ücretsiz, toplu taşıma bedava mı?

TOPLU TAŞIMA ARAÇLARI BAYRAMDA BEDAVA MI?

İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyükşehir belediyeleri her bayramda toplu taşıma seferlerini indirimli veya ücretsiz olarak vatandaşın kullanımına sunuyor. Henüz belediyelerden açıklama gelmese de bu bayramda da ücretsiz sefer uygulamasının hayata geçmesi bekleniyor.