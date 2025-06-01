Bayramda köprü ve yollar ücretsiz mi? 2025 Kurban Bayramında hangi köprüler ücretsiz, toplu taşıma bedava mı?

Kurban Bayramı 6-9 Haziran tarihlerinde idrak edilecek. Bayram dolayısıyla köprü, otoyol ve toplu taşımalar ücretsiz olarak hizmet veriyor. Ramazan Bayramı ardından, Kurban Bayram'ında da uygulanacak karar Resmi Gazete'de yer aldı. Bayramda hangi yollar ve köprüler bedava olacak? Toplu taşıma bayramda ücretsiz mi?

Bayramda köprü ve yollar ücretsiz mi? 2025 Kurban Bayramında hangi köprüler ücretsiz, toplu taşıma bedava mı? - 1

İslam alemi Kurban Bayramı'nı haziran ayında karşılıyor. Bayramda kolay ve konforlu ulaşım için her sene köprüler ve otoyollar ücretsiz olarak hizmet veriyor. Resmi Gazete'de yer alan karara göre 2025 Kurban Bayramı'nda Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluğundaki otoyol ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ücretsiz ulaşım sağlayacak.

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Bayramda köprü ve yollar ücretsiz mi? 2025 Kurban Bayramında hangi köprüler ücretsiz, toplu taşıma bedava mı? - 2

BAYRAMDA KÖPRÜ VE OTOYOLLAR ÜCRETSİZ Mİ?

2025 Kurban Bayramı arefe günü 5 Haziran'da idrak edilecek. Bayram günleri ise 6-9 Haziran tarihleri arasında olacak.

Resmi Gazete'de yer alan karara göre; 5 Haziran Perşembe günü saat 00:00'dan başlayarak 9 Haziran 2025 Pazartesi günü saat 24:00'a kadar yap-işlet-devret projeleri hariç olmak üzere Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluğundaki otoyol ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ücretsiz hizmet verecek.

Bayramda köprü ve yollar ücretsiz mi? 2025 Kurban Bayramında hangi köprüler ücretsiz, toplu taşıma bedava mı? - 3

TOPLU TAŞIMA ARAÇLARI BAYRAMDA BEDAVA MI?

İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyükşehir belediyeleri her bayramda toplu taşıma seferlerini indirimli veya ücretsiz olarak vatandaşın kullanımına sunuyor. Henüz belediyelerden açıklama gelmese de bu bayramda da ücretsiz sefer uygulamasının hayata geçmesi bekleniyor.

Bayramda köprü ve yollar ücretsiz mi? 2025 Kurban Bayramında hangi köprüler ücretsiz, toplu taşıma bedava mı? - 4

Öte yandan 6 Haziran 2025 Cuma günü saat 00:00'dan başlayarak 9 Haziran 2025 Pazartesi günü saat 24:00'a kadar Başkentray, Marmaray, İZBAN, Sirkci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı, Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metro hattı seferleriyle belediyeler ve bunların kurdukları birlik, müessese ve işletmelerce yürütülen toplu taşıma hizmetleri ücretsiz olacak.

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