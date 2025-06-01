Bayramda köprü ve yollar ücretsiz mi? 2025 Kurban Bayramında hangi köprüler ücretsiz, toplu taşıma bedava mı?
Kurban Bayramı 6-9 Haziran tarihlerinde idrak edilecek. Bayram dolayısıyla köprü, otoyol ve toplu taşımalar ücretsiz olarak hizmet veriyor. Ramazan Bayramı ardından, Kurban Bayram'ında da uygulanacak karar Resmi Gazete'de yer aldı. Bayramda hangi yollar ve köprüler bedava olacak? Toplu taşıma bayramda ücretsiz mi?
İslam alemi Kurban Bayramı'nı haziran ayında karşılıyor. Bayramda kolay ve konforlu ulaşım için her sene köprüler ve otoyollar ücretsiz olarak hizmet veriyor. Resmi Gazete'de yer alan karara göre 2025 Kurban Bayramı'nda Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluğundaki otoyol ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ücretsiz ulaşım sağlayacak.