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Bayramda köprü ve yollar ücretsiz mi? Ramazan Bayramı'nda hangi yollar ve köprüler bedava olacak?

Ramazan Bayramı'nda seyahat edecekler, ücretsiz köprü ve yolların hangileri olduğu konusunda gündemi takip etmeye başladı. Hafta sonuna denk gelen ve 4 gün kadar sürecek olan Ramazan Bayramı'nda köprü ve otoyollar bedava olacak mı? İşte, detaylar...

Bayramda köprü ve yollar ücretsiz mi? Ramazan Bayramı'nda hangi yollar ve köprüler bedava olacak? - 1

Resmi tatil olan bayramda her yıltoplu taşımalarda, yol ve köprü geçişlerinde düzenleme yapılıyor. 2025 Ramazan Bayramı'nda da araçlarıyla seyahat edecekler köprü ve yolların ücretsiz olmasına ilişkin son dakika gelişmelerini araştırmaya koyuldu.

TÜRKİYE HABERLERİ

Bayramda köprü ve yollar ücretsiz mi? Ramazan Bayramı'nda hangi yollar ve köprüler bedava olacak? - 2

BAYRAMDA KÖPRÜ VE YOLLAR ÜCRETSİZ Mİ?

Ramazan Bayramı'nda köprü ve otoyolların ücretsiz olmasına ilişkin henüz bir karar açıklaması bulunmuyor. Ancak her bayram olduğu gibi bu Ramazan Bayramı'nda da ücretsiz açıklamasının yapılacağı öngörülüyor.

Ancak geçtiğimiz Kurban Bayramı'nda Resmi Gazete'de yayımlanan kararla; KGM sorumluluğundaki otoyollar ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden geçişler ücretsiz olmuştu. Yanı sıra yap-işlet-devret modelindeki projeler bu uygulamadan muaftı.

Bayramda köprü ve yollar ücretsiz mi? Ramazan Bayramı'nda hangi yollar ve köprüler bedava olacak? - 3

Bayram günlerinde şehir içi toplu taşımalar da ücretsiz hizmet veriyor. 2024 Kurban Bayramında; Başkentray, Marmaray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı, Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy metro ile beraber belediyeler ve bağlı işletmelerin yürttüğü toplu taşımalar ücretsiz olmuştu.

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