Bayramda köprü ve yollar ücretsiz mi? Ramazan Bayramı'nda hangi yollar ve köprüler bedava olacak?
Ramazan Bayramı'nda seyahat edecekler, ücretsiz köprü ve yolların hangileri olduğu konusunda gündemi takip etmeye başladı. Hafta sonuna denk gelen ve 4 gün kadar sürecek olan Ramazan Bayramı'nda köprü ve otoyollar bedava olacak mı? İşte, detaylar...
Resmi tatil olan bayramda her yıltoplu taşımalarda, yol ve köprü geçişlerinde düzenleme yapılıyor. 2025 Ramazan Bayramı'nda da araçlarıyla seyahat edecekler köprü ve yolların ücretsiz olmasına ilişkin son dakika gelişmelerini araştırmaya koyuldu.