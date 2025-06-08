Bayramda marketler açık mı? Bayramın 3'üncü günü marketler çalışıyor mu?

6 Haziran 2025 Cuma günü, İslam alemi Kurban Bayramı’nın ilk gününü coşkuyla idrak etti. Bu önemli dini bayram süresince marketlerin çalışma saatlerinde farklılıklar yaşanabiliyor ve her zincir market kendi çalışma düzenini belirleyebiliyor.



Geçmiş yıllarda edinilen deneyimlere göre, BİM marketleri bayram tatilinde genellikle ilk iki gün kapalı kalarak çalışanlarına dinlenme fırsatı sağlarken, üçüncü ve dördüncü günlerde kapılarını müşterilerine yeniden açarak hizmet vermeye devam etmişti.