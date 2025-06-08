Bayramda marketler açık mı? Bayramın 3'üncü günü marketler çalışıyor mu?

Kurban Bayramı tatili 5 Haziran Perşembe günü öğleden sonra başladı. Kurban Bayramı tatilinde en çok merak edilen konulardan biri de marketlerin mesaisi oldu. Çeşitli sebeplerden dolayı market ziyaretinde bulunmak isteyen kişiler de market çalışma saatlerini kontrol ediyor. Peki, bayramda marketler açık mı?

Bayramda marketler açık mı? Bayramın 3'üncü günü marketler çalışıyor mu? - 1

6 Haziran 2025 Cuma günü, İslam alemi Kurban Bayramı’nın ilk gününü coşkuyla idrak etti. Bu önemli dini bayram süresince marketlerin çalışma saatlerinde farklılıklar yaşanabiliyor ve her zincir market kendi çalışma düzenini belirleyebiliyor.

Geçmiş yıllarda edinilen deneyimlere göre, BİM marketleri bayram tatilinde genellikle ilk iki gün kapalı kalarak çalışanlarına dinlenme fırsatı sağlarken, üçüncü ve dördüncü günlerde kapılarını müşterilerine yeniden açarak hizmet vermeye devam etmişti.

TÜRKİYE HABERLERİ

Bayramda marketler açık mı? Bayramın 3'üncü günü marketler çalışıyor mu? - 2

FARKLILIK GÖSTERİYOR

Bu yıl da marketlerin çalışma saatleri, hem bayram namazı hem de kurban kesimlerinin yoğun yaşandığı ilk günlerde farklılık gösterebilir.

Bayramda marketler açık mı? Bayramın 3'üncü günü marketler çalışıyor mu? - 3

BAYRAMDA MARKETLER AÇIK MI?

BİM mağazalarından yapılan açıklamada bayramın 1. ve 2. günü olan 6-7 Haziran 2025 tarihlerinde kapalı olacağı ve 3. günü itibarıyla kapılarını açacağını duyurdu.


Bayramda marketler açık mı? Bayramın 3'üncü günü marketler çalışıyor mu? - 4

Bayramlarda A101, ŞOK marketler de ilk gün kapalı oluyor. Ancak durum şubeler arasında farklılık gösterebilir. En sağlıklı bilgi için şubelerle iletişime geçmek yararlı olacaktır.

Migros ve CarrefourSA marketler ise genellikle bayramın ilk günü saat 13:00'te başlıyor ve akşam 22:00'de kapatıyor.

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