Bayramda marketlerin açık olup olmadığı, bayram tatilinde alışverişe çıkacak olan vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Peki, bayramda marketler açık mı, kapalı mı? Bayramda marketler çalışıyor mu?
Diyanet takvimine göre Ramazan Bayramı 21, 22 ve 23 Nisan tarihlerine denk geliyor.
Geçtiğimiz yıllar dikkate alındığında zincir marketler Ramazan Bayramı’nın 1. günü kapalı olurken 2 ve 3. günü çalışmaya devam etmişti. Konuyla ilgili resmi bir açıklama geldiği zaman haberimizden öğrenebilirsiniz.
A101 hafta içi saat 09.00 ile 21.00 saatleri arasında müşteri kabul etmektedir. Bazı ilçelerde marketin çalışma saatleri uzatılarak 22.00’da kapanmaktadır.
BİM marketler zinciri Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günleri 09.00 - 21.00 saatleri arasında hizmet vermektedir..
ŞOK Market Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günleri 09.00 - 21.00 saatleri arasında hizmet vermektedir.
Tarım Kooperatif Marketler saat 09.00’da müşterilerini kabul etmeye başlıyor ve saat 21.00’da kapanıyor. Bazı il ve ilçelerde marketlerin çalışma saatinin değiştiği göz önünde bulundurulmalıdır.
Migros Market çalışma saatleri hafta içi her gün sabah 08.30 ya da 09.00’da başlar ve kapanış saati olan 21.00’a kadar hizmet vermeye devam eder. Migros marketleri öğle arası tatili vermemektedir. Ayrıca alışveriş merkezleri içerisinde yer alan Migros marketlerin çalışma saatleri ise AVM saatlerine göre değişiklik gösterirken, genellikle 10:00- 22:00 saatleri arasında hizmet veriyor.