Bayramda marketler açık mı, kapalı mı? Bayramda marketler çalışıyor mu?

Ramazan Bayramı'nın gelmesiyle birlikte, marketlerin bayram mesai saatleri araştırılmaya başladı. Bayramda sevdiklerini, ailelerini ve arkadaşlarını evlerinde ağırlayacak olan vatandaşlar, market alışverişi yapmak için araştırma yapmaya devam ediyor. Peki, bayramda marketler açık mı, kapalı mı? Bayramda marketler çalışıyor mu?

Bayramda marketler açık mı, kapalı mı? Bayramda marketler çalışıyor mu? - 1

Bayramda marketlerin açık olup olmadığı, bayram tatilinde alışverişe çıkacak olan vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Peki, bayramda marketler açık mı, kapalı mı? Bayramda marketler çalışıyor mu?

TÜRKİYE HABERLERİ

Bayramda marketler açık mı, kapalı mı? Bayramda marketler çalışıyor mu? - 2

BAYRAMDA MARKETLER AÇIK MI, KAPALI MI?

Diyanet takvimine göre Ramazan Bayramı 21, 22 ve 23 Nisan tarihlerine denk geliyor.

Geçtiğimiz yıllar dikkate alındığında zincir marketler Ramazan Bayramı’nın 1. günü kapalı olurken 2 ve 3. günü çalışmaya devam etmişti. Konuyla ilgili resmi bir açıklama geldiği zaman haberimizden öğrenebilirsiniz.

Bayramda marketler açık mı, kapalı mı? Bayramda marketler çalışıyor mu? - 3

A101 ÇALIŞMA SAATLERİ

A101 hafta içi saat 09.00 ile 21.00 saatleri arasında müşteri kabul etmektedir. Bazı ilçelerde marketin çalışma saatleri uzatılarak 22.00’da kapanmaktadır.

Bayramda marketler açık mı, kapalı mı? Bayramda marketler çalışıyor mu? - 4

BİM ÇALIŞMA SAATLERİ

BİM marketler zinciri Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günleri 09.00 - 21.00 saatleri arasında hizmet vermektedir..

Bayramda marketler açık mı, kapalı mı? Bayramda marketler çalışıyor mu? - 5

ŞOK ÇALIŞMA SAATLERİ

ŞOK Market Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günleri 09.00 - 21.00 saatleri arasında hizmet vermektedir.

Bayramda marketler açık mı, kapalı mı? Bayramda marketler çalışıyor mu? - 6

TARIM KOOPERATİF MARKETLER ÇALIŞMA SAATLERİ

Tarım Kooperatif Marketler saat 09.00’da müşterilerini kabul etmeye başlıyor ve saat 21.00’da kapanıyor. Bazı il ve ilçelerde marketlerin çalışma saatinin değiştiği göz önünde bulundurulmalıdır.

Bayramda marketler açık mı, kapalı mı? Bayramda marketler çalışıyor mu? - 7

MİGROS ÇALIŞMA SAATLERİ

Migros Market çalışma saatleri hafta içi her gün sabah 08.30 ya da 09.00’da başlar ve kapanış saati olan 21.00’a kadar hizmet vermeye devam eder. Migros marketleri öğle arası tatili vermemektedir. Ayrıca alışveriş merkezleri içerisinde yer alan Migros marketlerin çalışma saatleri ise AVM saatlerine göre değişiklik gösterirken, genellikle 10:00- 22:00 saatleri arasında hizmet veriyor.

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