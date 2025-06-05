Bayramda marketler açık mı, kapalı mı? BİM, A101, ŞOK, Migros, CarrefourSA marketler Kurban Bayramı çalışma saatleri
Kurban Bayramı 2025 yılında 6 Haziran'da idrak edilmeye başlıyor. Bayram dolayısıyla sofralar kurulup misafirler ağırlanacak. Bu nedenle vatandaşlar, ''Bayramda marketler açık mı, kapalı mı?'' sorusuna yanıt arıyor. Aileler, arkadaşlar akrabalar bayramı hep birlikte karşılıyor. Kalabalık bayram sofraları için alışveriş yapacaklar market çalışma saatlerini sorguluyor. Kurban Bayramı'nda zincir marketler çalışıyor mu, 1. gün açık mı?
Bayram öncesi market alışverişini tamamlayamayanlar BİM, A101, ŞOK, Migros ve CarrefourSA gibi zincir marketlerin çalışma saatlerini araştırıyor. Bazı zincir marketler bayramların ilk günü kapalı oluyor fakat bu durum her markette geçerli olmuyor. Peki, Kurban Bayramı'nın 1'inci, 2'nci, 3'üncü ve 4'üncü günleri marketler çalışıyor mu?