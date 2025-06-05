Bayramda marketler açık mı, kapalı mı? BİM, A101, ŞOK, Migros, CarrefourSA marketler Kurban Bayramı çalışma saatleri

Bayram öncesi market alışverişini tamamlayamayanlar BİM, A101, ŞOK, Migros ve CarrefourSA gibi zincir marketlerin çalışma saatlerini araştırıyor. Bazı zincir marketler bayramların ilk günü kapalı oluyor fakat bu durum her markette geçerli olmuyor. Peki, Kurban Bayramı'nın 1'inci, 2'nci, 3'üncü ve 4'üncü günleri marketler çalışıyor mu?