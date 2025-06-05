Bayramda marketler açık mı, kapalı mı? BİM, A101, ŞOK, Migros, CarrefourSA marketler Kurban Bayramı çalışma saatleri

Kurban Bayramı 2025 yılında 6 Haziran'da idrak edilmeye başlıyor. Bayram dolayısıyla sofralar kurulup misafirler ağırlanacak. Bu nedenle vatandaşlar, ''Bayramda marketler açık mı, kapalı mı?'' sorusuna yanıt arıyor. Aileler, arkadaşlar akrabalar bayramı hep birlikte karşılıyor. Kalabalık bayram sofraları için alışveriş yapacaklar market çalışma saatlerini sorguluyor. Kurban Bayramı'nda zincir marketler çalışıyor mu, 1. gün açık mı?

Bayramda marketler açık mı, kapalı mı? BİM, A101, ŞOK, Migros, CarrefourSA marketler Kurban Bayramı çalışma saatleri - 1

Bayram öncesi market alışverişini tamamlayamayanlar BİM, A101, ŞOK, Migros ve CarrefourSA gibi zincir marketlerin çalışma saatlerini araştırıyor. Bazı zincir marketler bayramların ilk günü kapalı oluyor fakat bu durum her markette geçerli olmuyor. Peki, Kurban Bayramı'nın 1'inci, 2'nci, 3'üncü ve 4'üncü günleri marketler çalışıyor mu?

TÜRKİYE HABERLERİ

Bayramda marketler açık mı, kapalı mı? BİM, A101, ŞOK, Migros, CarrefourSA marketler Kurban Bayramı çalışma saatleri - 2

BAYRAMDA MARKETLER AÇIK MI?

2025 Kurban Bayramı arefesi 5 Haziran Perşembe günü karşılanacak. Bayram ise 6-7-8-9 Haziran günlerinde kutlanancak. Bayramlarda A101, BİM, ŞOK marketler ilk gün kapalı oluyor. Ancak durum şubeler arasında farklılık gösterebilir. En sağlıklı bilgi için şubelerle iletişime geçmek yararlı olacaktır.

Migros ve CarrefourSA marketler ise genellikle bayramın ilk günü saat 13:00'te başlıyor ve akşam 22:00'de kapatıyor.

Bayramda marketler açık mı, kapalı mı? BİM, A101, ŞOK, Migros, CarrefourSA marketler Kurban Bayramı çalışma saatleri - 3

BİM ÇALIŞMA SAATLERİ

Normal zamanda hafta içi ve hafta sonu 09:00 / 21:00

A101 ÇALIŞMA SAATLERİ

Normal zamanda hafta içi ve hafta sonu 09:00 / 21:00

ŞOK ÇALIŞMA SAATLERİ

Normal zamanda hafta içi ve hafta sonu 09:00 / 21:00

Bayramda marketler açık mı, kapalı mı? BİM, A101, ŞOK, Migros, CarrefourSA marketler Kurban Bayramı çalışma saatleri - 4

MİGROS ÇALIŞMA SAATLERİ

Hafta içi ve hafta sonu 09:00 / 22:00

CARREFOURSA ÇALIŞMA SAATLERİ

CArrefourSA marketlerin çalışma saatleri şubelere göre 08:00 ila 10:00 arasında değişiyor. Kapanışı ise 21:00 ile 22:00 arasında farklılık gösterir.

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