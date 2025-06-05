Bayramda noterler açık mı? 6-7-8-9 Haziran Kurban Bayramı'nda noterler çalışıyor mu, kapalı mı?

Noteler çalışma saatleri, resmi tatil günlerinde öne çıkıyor. 2025 Kurban Bayramı 6-7-8-9 Haziran günlerinde idrak edilecek ve tarihler resmi tatil olarak geçirilecek. Noterlerde iş ve işlemleri olanlar ise ''Kurban Bayramı'nda noterlikler çalışmıyor mu?'' sorusunu yöneltiyor. İşte, noterlerin bayramdaki durumu...