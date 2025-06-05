Bayramda noterler açık mı? 6-7-8-9 Haziran Kurban Bayramı'nda noterler çalışıyor mu, kapalı mı?

Kurban Bayramı, resmi tatil takviminde yer alıyor. Noterler ise resmi tatil tarihlerinde çalışmalarına ara veriyor. Arefe günü yarım gün çalışan noterler bayramda açık mı, kapalı mı? Noterliklerin kapalı olduğu zamanlarda nöbetçi noterler hizmet veriyor. Peki, 6-7-8-9 Haziran'da noterler tatil mi, çalışıyor mu?

Bayramda noterler açık mı? 6-7-8-9 Haziran Kurban Bayramı'nda noterler çalışıyor mu, kapalı mı? - 1

Noteler çalışma saatleri, resmi tatil günlerinde öne çıkıyor. 2025 Kurban Bayramı 6-7-8-9 Haziran günlerinde idrak edilecek ve tarihler resmi tatil olarak geçirilecek. Noterlerde iş ve işlemleri olanlar ise ''Kurban Bayramı'nda noterlikler çalışmıyor mu?'' sorusunu yöneltiyor. İşte, noterlerin bayramdaki durumu...

TÜRKİYE HABERLERİ

Bayramda noterler açık mı? 6-7-8-9 Haziran Kurban Bayramı'nda noterler çalışıyor mu, kapalı mı? - 2

BAYRAMDA NOTERLER AÇIK MI, ÇALIŞIYOR MU?

5 Haziran Perşembe arefe günü noterler öğleye kadar hizmet vermiştir. Dört gün süren Kurban Bayramı boyunca ise noterler kapalı olacak ve yerlerine nöbetçi noterlikler hizmet verecek.

Noterler 10 Haziran Salı günü normal çalışma düzenlerine devam edecekler.

Bayramda noterler açık mı? 6-7-8-9 Haziran Kurban Bayramı'nda noterler çalışıyor mu, kapalı mı? - 3

Noterlikler genellikle hafta içi 09:00 / 17:00 arasında hizmet verir.

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