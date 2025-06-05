Bayramda noterler açık mı? 6-7-8-9 Haziran Kurban Bayramı'nda noterler çalışıyor mu, kapalı mı?
Kurban Bayramı, resmi tatil takviminde yer alıyor. Noterler ise resmi tatil tarihlerinde çalışmalarına ara veriyor. Arefe günü yarım gün çalışan noterler bayramda açık mı, kapalı mı? Noterliklerin kapalı olduğu zamanlarda nöbetçi noterler hizmet veriyor. Peki, 6-7-8-9 Haziran'da noterler tatil mi, çalışıyor mu?
Noteler çalışma saatleri, resmi tatil günlerinde öne çıkıyor. 2025 Kurban Bayramı 6-7-8-9 Haziran günlerinde idrak edilecek ve tarihler resmi tatil olarak geçirilecek. Noterlerde iş ve işlemleri olanlar ise ''Kurban Bayramı'nda noterlikler çalışmıyor mu?'' sorusunu yöneltiyor. İşte, noterlerin bayramdaki durumu...