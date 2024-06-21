Bayramda tatilcilerin tercihi oldu: Doluluk yüzde 90'a ulaştı
Kurban Bayramı tatilinin gözde merkezlerinden Kaş, Kalkan ve Fethiye'de villalarda 9 günlük tatil sürecinde doluluk yüzde 90'a ulaştı. Villaların gecelik fiyatları 1+1’lerde 4 bin 750’den başlayıp 8 bin TL’ye kadar çıkıyor. 2+1 villalar ise 7 bin -14 bin TL arasında değişiyor. 8-10 kişilik villalarda da gecelik fiyatlar 9 bin 500 TL’den başlayıp denize sıfır olanları 25-30 bin TL’yi buluyor.
Türk turizminde alternatif tatil seçeneği olarak yaklaşık 20 yıl önce başlayan villa turizmi, 9 günlük Kurban Bayramı tatilinde popüler oldu. Tatilcilerin Kaş, Kalkan ve Fethiye bölgesinde villa tatili için yaptığı rezervasyonlarla doluluk oranı yüzde 90'a ulaştı.