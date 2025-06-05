Bayramda toplu taşıma (ulaşım) ücretsiz mi? 6-7-8-9 Haziran Kurban Bayramı'nda otobüs, metro, metrobüs, Marmaray, vapur bedava mı?

ANKARA VE İZMİR'DE TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?

Ankara

Kurban Bayramı’nın ilk günü 6 Haziran 2025 Cuma günü sabah saat 06.00’dan, son günü 9 Haziran 2025 Pazartesi günü akşam saat 23.59’a kadar cumartesi çalışma programına göre seferler düzenlenecek. Ayrıca EGO Genel Müdürlüğünce yürütülen toplu taşıma hizmetleri ücretsiz olacak.



EGO Genel Müdürlüğünce arife gününden itibaren, Karşıyaka Mezarlığı’nda 4 adet, Sincan-Çimşit Mezarlığı’nda 2 adet ve Ortaköy Mezarlığı’nda 1 adet olmak üzere toplam 7 adet solo EGO otobüsü ile sabah 08.00, akşam 18.00 saatleri arasında Bayram süresince ring hizmeti verilecek.

İzmir

İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı ESHOT, İZULAŞ, İZDENİZ, Metro ve Tramvay işletmeleri, İZTAŞIT araçları ile Büyükşehir-TCDD ortaklığıyla işletilen İZBAN, 6 Haziran ve 9 Haziran tarihleri arasındaki Kurban Bayramı boyunca ücretsiz olacak.



Otobüsler, arife günü (5 Haziran Perşembe) ile bayramın ilk üç gününde kentteki tüm mezarlıklara ek seferler yapacak.