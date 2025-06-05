Bayramda toplu taşıma (ulaşım) ücretsiz mi? 6-7-8-9 Haziran Kurban Bayramı'nda otobüs, metro, metrobüs, Marmaray, vapur bedava mı?
Kurban Bayramı heyecanını sevdikleri ile paylaşmak isteyenler şehir içinde seyahat edecek. İstanbul, Ankara, İzmir'de bayramda toplu taşımalar ücretsiz mi, değil mi merak konusu. İETT, ESHOT ve EGO'dan açıklama geldi. Söz konusu illerde otobüs, metro, metrobüs, tramvay, vapur hizmetleri ücretsiz olacak. Dört gün sürecek ''Kurban Bayramı'nda toplu taşıma bedava mı?'' sorusu öne çıkmaya devam edecek. İşte, detaylar...
Bayramda şehir dışına gidenlerin yanı sıra boş şehirlerin tadını çıkarmak isteyenler, şehir içi toplu taşımalarla gezintiye çıkma planları yapıyor. 6-7-8-9 Haziran günlerinde idrak edilecek Kurban Bayramı'nda ise toplu taşımalar bedava mı olacak? Otobüsler, metro, metrobüsler, vapur ve tramvaylar ücretsiz mi?