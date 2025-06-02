Bayramdan önce ek ders yatacak mı? Öğretmenlerin mayıs ek ders ödemeleri ne zaman yatacak?
Öğretmenler, mayıs ayı boyunca verdikleri ek dersler için ödeme tarihine odaklandı. Kurban Bayramı'nın haziran ayı başında yaşanacak olması, ek ders ödemelerinin bayramdan sonraya kalma durumunu eğitimcilerin gündemine getirdi. Öğretmenlerin mayıs ek dersleri ne zaman yatacak, bayramdan önce ödenir mi?
Öğretmenler, haftalık çalışma saatlerinin üzerine verdikleri her ders için saatlik ücret alıyor. Ek ders olarak kabul edilen bu ders süreleri aylık olarak hesaplara geçiyor. Ek derslerin erken ödenebilmesi, görevli personellerin izin ve rapor işlemlerini tamamlaması ve ek ders listesini sisteme yüklenebilmesine bağlı. İşte, ek derse dair detaylar...