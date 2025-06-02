Bayramdan önce ek ders yatacak mı? Öğretmenlerin mayıs ek ders ödemeleri ne zaman yatacak?

EK DERS BAYRAMDAN ÖNCE YATAR MI?

Ek ders ödemelerine dair hesağlama sürecinin önce çekildiği öne sürülüyor. Genel olarak 10-15 Haziran tarihlerinde ödenmesi beklenen ek ders ücretleri, bazı il ve ilçelerde erken hesaplara geçebilir.



Bunun nedeni, görevlilerin e-Personel Modülü ve KBS sistemine verileri erken ve eksiksiz işleme durumu. Ek ders ve izinlere dair tüm verilerin zamanında işlenmesi halinde öğretmenler ek ders paralarını 5 Haziran'dan önce alabilir. Ancak aksi durumda ödemeler bayramdan sonraya kalacak.