Bayramdan önce ek ders yatacak mı? Öğretmenlerin mayıs ek ders ödemeleri ne zaman yatacak?

Öğretmenler, mayıs ayı boyunca verdikleri ek dersler için ödeme tarihine odaklandı. Kurban Bayramı'nın haziran ayı başında yaşanacak olması, ek ders ödemelerinin bayramdan sonraya kalma durumunu eğitimcilerin gündemine getirdi. Öğretmenlerin mayıs ek dersleri ne zaman yatacak, bayramdan önce ödenir mi?

Bayramdan önce ek ders yatacak mı? Öğretmenlerin mayıs ek ders ödemeleri ne zaman yatacak? - 1

Öğretmenler, haftalık çalışma saatlerinin üzerine verdikleri her ders için saatlik ücret alıyor. Ek ders olarak kabul edilen bu ders süreleri aylık olarak hesaplara geçiyor. Ek derslerin erken ödenebilmesi, görevli personellerin izin ve rapor işlemlerini tamamlaması ve ek ders listesini sisteme yüklenebilmesine bağlı. İşte, ek derse dair detaylar...

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Bayramdan önce ek ders yatacak mı? Öğretmenlerin mayıs ek ders ödemeleri ne zaman yatacak? - 2

EK DERS BAYRAMDAN ÖNCE YATAR MI?

Ek ders ödemelerine dair hesağlama sürecinin önce çekildiği öne sürülüyor. Genel olarak 10-15 Haziran tarihlerinde ödenmesi beklenen ek ders ücretleri, bazı il ve ilçelerde erken hesaplara geçebilir.

Bunun nedeni, görevlilerin e-Personel Modülü ve KBS sistemine verileri erken ve eksiksiz işleme durumu. Ek ders ve izinlere dair tüm verilerin zamanında işlenmesi halinde öğretmenler ek ders paralarını 5 Haziran'dan önce alabilir. Ancak aksi durumda ödemeler bayramdan sonraya kalacak.

Bayramdan önce ek ders yatacak mı? Öğretmenlerin mayıs ek ders ödemeleri ne zaman yatacak? - 3

Kurban ve Ramazan bayramlarında öğrtmenlere ek ders ücreti ödenmez. Ancak bayramın öncesi ve sonrasında idari izin söz konusu olursa ek ders ödemesi gündeme gelir.

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