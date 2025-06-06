Bayramdan sonra okullar açılacak mı? 6-7-8-9 Haziran Kurban Bayramı'ndan sonra okullar ne zaman açılıyor?
Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullar, dört gün süren Kurban Bayramı nedeniyle tatil oldu. 2024-2025 eğitim öğretim yılında ilkokul, ortaokul ve lise düzeyindeki okullar 20 Haziran'da kapanıyor. Eğitim yılının son bulmasının hemen öncesinde resmi tatilden ötürü okullar kapandı. Peki, okullar bayramdan sonra açılacak mı?
Kurban Bayramı, 2025 yılında 6-7-8-9 Haziran günlerinde yaşanıyor. Kamu kurum ve kuruluşların yanı sıra bazı özel kurumlar da bayramda tatil yapıyor. Buna bağlı olarak okullar da bayram tatili arasına girdi. İşte, okulların açılacağı tarih...