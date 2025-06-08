Bayramdan sonra okullar açılacak mı? 9 Haziran'da okullar tatil mi?

Kurban Bayramı, 2025 yılında 6-7-8-9 Haziran günlerinde yaşanıyor. Kamu kurum ve kuruluşların yanı sıra bazı özel kurumlar da bayramda tatil yapıyor. Buna bağlı olarak okullar da bayram tatili arasına girdi. İşte, okulların açılacağı tarih...