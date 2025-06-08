Bayramdan sonra okullar açılacak mı? 9 Haziran'da okullar tatil mi?
Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullar, dört gün süren Kurban Bayramı nedeniyle tatil oldu. Eğitim yılının son bulmasının hemen öncesinde resmi tatilden ötürü okullar kapandı. Öğrenciler ve veliler, bayram sonrası okulların durumunu merak ediyor. Peki, 9 Haziran'da okullar tatil mi? Bayramdan sonra okullar açılacak mı?
Kurban Bayramı, 2025 yılında 6-7-8-9 Haziran günlerinde yaşanıyor. Kamu kurum ve kuruluşların yanı sıra bazı özel kurumlar da bayramda tatil yapıyor. Buna bağlı olarak okullar da bayram tatili arasına girdi. İşte, okulların açılacağı tarih...