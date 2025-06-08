Bayramdan sonra okullar açılacak mı? 9 Haziran'da okullar tatil mi?

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullar, dört gün süren Kurban Bayramı nedeniyle tatil oldu. Eğitim yılının son bulmasının hemen öncesinde resmi tatilden ötürü okullar kapandı. Öğrenciler ve veliler, bayram sonrası okulların durumunu merak ediyor. Peki, 9 Haziran'da okullar tatil mi? Bayramdan sonra okullar açılacak mı?

Bayramdan sonra okullar açılacak mı? 9 Haziran'da okullar tatil mi? - 1

Kurban Bayramı, 2025 yılında 6-7-8-9 Haziran günlerinde yaşanıyor. Kamu kurum ve kuruluşların yanı sıra bazı özel kurumlar da bayramda tatil yapıyor. Buna bağlı olarak okullar da bayram tatili arasına girdi. İşte, okulların açılacağı tarih...

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Bayramdan sonra okullar açılacak mı? 9 Haziran'da okullar tatil mi? - 2

BAYRAMDAN SONRA OKULLAR AÇILACAK MI?

İlkokul, ortaokul ve lise düzeyindei okullar, 2024-2025 eğitim ve öğretim yılını 20 Haziran 2025 tarihinde noktalıyor. Ancak Kurban Bayramı'ndan ötürü yaşanan resmi tatil ise 5-9 Haziran tarihlerine denk geldi. Öğrenciler de bu tarihlerde okula ara verdi.

Bayramdan sonra okullar açılacak mı? 9 Haziran'da okullar tatil mi? - 3

Öğrenciler, 10 Haziran Salı günü dersliklere dönüş yapacak ve 20 Haziran Cuma günü karnelerin dağıtılmasıyla okullar eğitim yılını tamamlayacak.

2025-2026 yılı okullarda birinci dönem, 8 Eylül Pazartesi başlayacak ve 16 Ocak 2026 Cuma günü sona erecek.

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