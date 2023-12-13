Bayramiç Barajı'nın doluluk oranında 2 ayda rekor artış

"KAR YAĞARSA BARAJ SEVİYESİNİN DOLULUK ORANI ARTACAK"

Ekim ayının ortalarında Bayramiç Barajı'nın su seviyesini yüzde 8,5'lara düştüğünü söyleyen Zeybekoğlu, "Aralık ayının ortalarına kadar etkili olan sağanak yağışlar ve Kaz Dağları'na yağan kar ile Bayramiç Barajı'nın doluluk oranı, yüzde 60 seviyelerine yükseldi. Barajımızın su seviyesinin yükselmesi, bizim için sevindirici ama ekim ve sulama sezonu başladığında üreticilerimizin su kullanımına dikkat etmeleri gerekiyor. Kaz Dağları'na geçen sene kar yağışının çok az olmasından dolayı Bayramiç Barajı'nın doluluk oranı olumsuz etkilenmiştir. Bu yıl ise Kaz Dağları'nda kar yağışının beklenen günlerde gelmesi sevindirici. Bu yıl kar yağışının istediğimiz gibi olması, durumunda baraj seviyesinin doluluk oranı artacağı için olumlu yönde etkilenecek." diye konuştu.