Bayramın 1. günü AVM'ler açık mı, kapalı mı? 2025 Kurban Bayramı'nda (6-7-8-9 Haziran) alıveriş merkezleri çalışma saatleri
Alışveriş merkezleri, en çok ziyaret edilen ve zaman geçirilen alanlardır. Bu nedenle dört günlük Kurban Bayramı tatilinde de AVM'lerin açık olup olmadığı alışverişe çıkacaklar tarafından araştırılıyor. Özellikle bayramın ilk günü olan 6 Haziran'da AVM'ler kaçta açılıyor ve kapanıyor? sorusu öne çıkıyor. İşte, bayramda AVM'lerin durumu...
AVM çalışma saatleri normal zamanda saat 10:00'da başlıyor. Kurban Bayramı dört gün resmi tatil ve ayrıca alışveriş merkezi çalışanları Kurban Bayramı'nda aileleri ve sevdikleri ile zaman geçirecek. Bu nedenle AVM'lerin özellikle ilk gün her zaman olduğunda daha geç misafirlere kapılarını açması bekleniyor. AVM'ler kaçtan kaça kadar açık?