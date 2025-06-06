Bayramın 1. günü AVM'ler açık mı, kapalı mı? 2025 Kurban Bayramı'nda (6-7-8-9 Haziran) alıveriş merkezleri çalışma saatleri

AVM çalışma saatleri normal zamanda saat 10:00'da başlıyor. Kurban Bayramı dört gün resmi tatil ve ayrıca alışveriş merkezi çalışanları Kurban Bayramı'nda aileleri ve sevdikleri ile zaman geçirecek. Bu nedenle AVM'lerin özellikle ilk gün her zaman olduğunda daha geç misafirlere kapılarını açması bekleniyor. AVM'ler kaçtan kaça kadar açık?