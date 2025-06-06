Bayramın 1. günü müzeler açık mı? 6-7-8-9 Haziran Kurban Bayramı'nda İstanbul'da müze ve saraylar ziyarete açık mı kapalı mı?

Kurban Bayramı'nda İstanbul'a ziyarete gelen veya bayramı evinde geçirmek isteyenler, müze açılış ve kapanış saatlerini araştırıyor. 6-7-8-9 Haziran günlerinde yaşanan Kurban Bayramı'nda müzeler saat kaçtan kaça kadar açık olacak?