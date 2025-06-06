Bayramın 1. günü müzeler açık mı? 6-7-8-9 Haziran Kurban Bayramı'nda İstanbul'da müze ve saraylar ziyarete açık mı kapalı mı?
Bayram tatilini fırsat bilen İstanbul sakinleri, dört günü dolu dolu geçirmek istiyor. İstanbul müzeleri ve saraylarını ziyaret edecek aileler ve arkadaşlar ''Bayramda müzeler açık mı, saat kaçtan kaça kadar açık?'' sorusuna yanıt arıyor. İBB'ye bağlı müzeler ile Milli Saraylara bağlı müze ve sarayların bayram ziyaret saatleri yayımlandı. Bayramın 1. günü hangi müzeler açık?
Kurban Bayramı'nda İstanbul'a ziyarete gelen veya bayramı evinde geçirmek isteyenler, müze açılış ve kapanış saatlerini araştırıyor. 6-7-8-9 Haziran günlerinde yaşanan Kurban Bayramı'nda müzeler saat kaçtan kaça kadar açık olacak?