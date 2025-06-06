Bayramın 1. günü müzeler açık mı? 6-7-8-9 Haziran Kurban Bayramı'nda İstanbul'da müze ve saraylar ziyarete açık mı kapalı mı?

Bayram tatilini fırsat bilen İstanbul sakinleri, dört günü dolu dolu geçirmek istiyor. İstanbul müzeleri ve saraylarını ziyaret edecek aileler ve arkadaşlar ''Bayramda müzeler açık mı, saat kaçtan kaça kadar açık?'' sorusuna yanıt arıyor. İBB'ye bağlı müzeler ile Milli Saraylara bağlı müze ve sarayların bayram ziyaret saatleri yayımlandı. Bayramın 1. günü hangi müzeler açık?

Bayramın 1. günü müzeler açık mı? 6-7-8-9 Haziran Kurban Bayramı'nda İstanbul'da müze ve saraylar ziyarete açık mı kapalı mı? - 1

Kurban Bayramı'nda İstanbul'a ziyarete gelen veya bayramı evinde geçirmek isteyenler, müze açılış ve kapanış saatlerini araştırıyor. 6-7-8-9 Haziran günlerinde yaşanan Kurban Bayramı'nda müzeler saat kaçtan kaça kadar açık olacak?

TÜRKİYE HABERLERİ

Bayramın 1. günü müzeler açık mı? 6-7-8-9 Haziran Kurban Bayramı'nda İstanbul'da müze ve saraylar ziyarete açık mı kapalı mı? - 2

İSTANBUL'DA MÜZELER BAYRAMDA AÇIK MI?

İstanbul Büyükşehir Belediyesine bağlı müzelerin ziyaret saatleri:

8-9 Haziran'da açık olanlar:

Anadolu Hisarı Müzesi 10:00 - 18:00
Aşiyan Müzesi 09:00 - 17:00
Artİstanbul Feshane 10:00-20:00
Atatürk Müzesi 09:00-17:00
Baruthane Müze 10:00-21:00
Bulgur Palas 10:00-19:00
Casa Botter 10:00-19:00
Cumhuriyet Müzesi 10:00-19:00
Çubuklu Siloları 10:00-19:00
Kemal Sunal Müzesi 10:00-18:00
Müze Gazhane 09:00-18:00
Taş Mektep 10:00-18:00
Tekfur Sarayı 09:00-17:00
Turhan Selçuk Kültür Evi 10:00-19:00

Ayrıca 7-8-9 Haziran tarihlerinde, Kurban Bayramı nedeniyle 09.00-12.00 saatleri arasında tüm İBB Kültür AŞ müzelerini ücretsiz olacak. Aşağıdaki müzeler 6 Haziran'da da açık olacak. Ziyaret saatlerini müzelerin resmi internet adresinden takip edebilirsiniz. Kampanya kapsamındaki müzeler:

Dijital Deneyim Merkezi

Şerefiye Sarnıcı

Miniatürk

Yerebatan Sarnıcı

Panorama 1453 Tarih Müzesi

Bayramın 1. günü müzeler açık mı? 6-7-8-9 Haziran Kurban Bayramı'nda İstanbul'da müze ve saraylar ziyarete açık mı kapalı mı? - 3

KURBAN BAYRAMI'NDA AÇIK OLAN SARAY, KASIR, KÖŞK VE MÜZELER

Kurban Bayramı'nın 1-2-3. günleri açık olan Milli Saraylara bağlı saray, kasır, müzeler:

Topkapı Sarayı
Dolmabahçe Sarayı
Beylerbeyi Sarayı
Yıldız Sarayı
Resim Müzesi
Beykoz Cam ve Billur Müzesi
İslam Medeniyetleri Müzesi
Aynalıkavak Kasrı
Küçüksu Kasrı
Ihlamur Kasrı
Beykoz Mecidiye Kasrı
Maslak Kasrı
Saray Koleysiyonları Müzesi
Ankara Palas Müzesi

Bayramın 4. günü açık olanlar:

Topkapı Sarayı
Yıldız Sarayı

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