Bayramın 4. günü ne zaman? İşte 2023 Kurban Bayramı'nın 4. gün tarihi
Kurban Bayramı kutlanıyor. Kurban Bayramı'nın ilk günü vatandaşların akın ettiği camiler bayram namazı için doldu taştı. İbadetlerini yapan vatandaşlar şimdi de bayramın son gün tarihini öğrenmek istiyor. Peki, bayramın 4. günü ne zaman?
2023 Kurban Bayramı'nın başlaması ile ne zaman sona ereceği ve son günü merak konusu oldu. İbadetlerini yerine getirmek isteyen vatandaşlar ve tatil planını organize etmek isteyenler, bu kapsamda internette araştırma yapıyor. İşte, 2023 Kurban Bayramı takvimi...