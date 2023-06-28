Bayramın 4. günü ne zaman? İşte 2023 Kurban Bayramı'nın 4. gün tarihi



2023 Kurban Bayramı'nın başlaması ile ne zaman sona ereceği ve son günü merak konusu oldu. İbadetlerini yerine getirmek isteyen vatandaşlar ve tatil planını organize etmek isteyenler, bu kapsamda internette araştırma yapıyor. İşte, 2023 Kurban Bayramı takvimi...