Bayramın 4. günü ne zaman? İşte 2023 Kurban Bayramı'nın 4. gün tarihi

Kurban Bayramı kutlanıyor. Kurban Bayramı'nın ilk günü vatandaşların akın ettiği camiler bayram namazı için doldu taştı. İbadetlerini yapan vatandaşlar şimdi de bayramın son gün tarihini öğrenmek istiyor. Peki, bayramın 4. günü ne zaman?

Bayramın 4. günü ne zaman? İşte 2023 Kurban Bayramı'nın 4. gün tarihi - 1


2023 Kurban Bayramı'nın başlaması ile ne zaman sona ereceği ve son günü merak konusu oldu. İbadetlerini yerine getirmek isteyen vatandaşlar ve tatil planını organize etmek isteyenler, bu kapsamda internette araştırma yapıyor. İşte, 2023 Kurban Bayramı takvimi...

TÜRKİYE HABERLERİ

Bayramın 4. günü ne zaman? İşte 2023 Kurban Bayramı'nın 4. gün tarihi - 2

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN BİTECEK?

2023 Kurban Bayramı bu yıl 28 Haziran Çarşamba gününe denk geliyor. 26 Haziran Pazartesi ve 27 Haziran Salı günü de hükümet tarafından tatil ilan edildiği için bayram tatili hafta sonu tatilleriyle beraber toplamda 9 gün olacak.

Buna göre; Bayram tatili 24 Haziran Cumartesi günü başlayacak ve 3 Temmuz tarihinde sona erecek.

Bayramın 4. günü ne zaman? İşte 2023 Kurban Bayramı'nın 4. gün tarihi - 3

KURBAN BAYRAMI TAKVİMİ

Kurban Bayramı Arifesi- 27 Haziran Salı

Kurban Bayramı 1. Gün - 28 Haziran Çarşamba

Kurban Bayramı 2.Gün- 29 Haziran Perşembe

Kurban Bayramı 3.Gün- 30 Haziran Cuma

Kurban Bayramı 4. Gün- 1 Temmuz Cumartesi

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