Bayramın ilk günü acemi kasap bilançosu: 5 bin 282 yaralı

Kurban Bayramı'nın ilk gününde, bu yıl da yine hastaneler acemi kasaplarla doldu. Türkiye genelinde kurban kesimi sırasında kesici alet ya da hayvanların darbeleri sonucu 5 bin 282 kişi yaralandı. Kesim sırasında en fazla yaralanan sayısı, bin 153 kişiyle İstanbul oldu. İstanbul'u 301 kişiyle Bursa takip etti. Siirt, Sinop ve Tunceli’de ise bu konuda hastaneye başvuru olmadı.

İHA - Anadolu Ajansı - DHA 31.07.2020 - 16:58 | Son Güncelleme : 31.07.2020 - 17:03

Bayramın ilk günü acemi kasap bilançosu: 5 bin 282 yaralı - 1
Türkiye, bu yıl Kurban Bayramı'na corona virüs salgınının gölgesinde girdi. Bayram namazının ardından vatandaşlar, önceden belirlenen noktalarda kurbanlarını keserek dini vecibelerini yerine getirdi.
Bayramın ilk günü acemi kasap bilançosu: 5 bin 282 yaralı - 2
Kesim sırasında genellikle maske ve sosyal mesafe kuralına uyulduğu görüldü. Ancak kurban kesimi sırasında istenmeyen görüntüler de yaşandı.
Bayramın ilk günü acemi kasap bilançosu: 5 bin 282 yaralı - 3
Bazı kişiler kurbanlıklarını belirlenen alanların dışında kesti. Bazıları da kurban kesimini çocukların gözleri önünde yaptı.
Bayramın ilk günü acemi kasap bilançosu: 5 bin 282 yaralı - 4

İSTANBUL'DA BİN 153 KİŞİ YARALANDI

Her yıl olduğu gibi bu yıl da kurban kesimi sırasında, kesici alet ve hayvanların darbeleri sonucu yaralanmalar oldu.
Bayramın ilk günü acemi kasap bilançosu: 5 bin 282 yaralı - 5
Türkiye genelinde bayramın ilk günü kurban keserken saat 16.30'a kadar 5 bin 282 kişi hastanelere başvurdu.
Bayramın ilk günü acemi kasap bilançosu: 5 bin 282 yaralı - 6

İSTANBUL'U BURSA TAKİP ETTİ

Kurban kesimi sırasında en fazla yaralanan sayısı, bin 153 kişiyle İstanbul oldu. İstanbul'u 301 kişiyle Bursa takip etti. Siirt, Sinop ve Tunceli’de ise bu konuda hastaneye başvuru olmadı.
Bayramın ilk günü acemi kasap bilançosu: 5 bin 282 yaralı - 7

İL İL YARALANAN KİŞİ SAYISI

Adana (78), Adıyaman (107), Afyon (12), Ağrı (29), Amasya (110), Ankara (190), Antalya (3), Artvin (28), Aydın (65), Balıkesir (48), Bilecik (17), Bingöl (1), Bitlis (3), Bolu (25), Burdur (24), Bursa (301), Çanakkale (59), Çankırı (50), Çorum (50), Denizli (96), Diyarbakır (12) Edirne (4), Elazığ (51), Erzincan (27), Erzurum (86), Eskişehir (40), Gaziantep (147), Giresun (17), Gümüşhane (20), Hakkari (3), Hatay (65), Isparta (13), İstanbul (1153), Mersin (100), İzmir (60), Kars (26), Kastamonu (28), Kayseri (129)
Bayramın ilk günü acemi kasap bilançosu: 5 bin 282 yaralı - 8
Kırklareli (8), Kırşehir (12), Kocaeli (163), Konya (86), Kütahya (26), Malatya (164), Manisa (42), Kahramanmaraş (56), Mardin (20), Muğla (40), Muş (7), Nevşehir (21), Niğde (19), Ordu (19), Rize (88), Sakarya (92), Samsun (51), Siirt (0) Sinop (0), Sivas (103), Tekirdağ (61), Tokat (132), Trabzon (12), Tunceli (0), Şanlıurfa (151), Uşak (28), Van (41), Yozgat (47), Zonguldak (24), Aksaray (48), Bayburt (26), Karaman (35) Kırıkkale (127), Batman (9), Şırnak (4), Bartın (17), Ardahan (25), Iğdır (25), Yalova (32), Karabük (20), Kilis (42), Osmaniye (48), Düzce (34)
Bayramın ilk günü acemi kasap bilançosu: 5 bin 282 yaralı - 9
Bayramın ilk günü acemi kasap bilançosu: 5 bin 282 yaralı - 10
Bayramın ilk günü acemi kasap bilançosu: 5 bin 282 yaralı - 11
Bayramın ilk günü acemi kasap bilançosu: 5 bin 282 yaralı - 12
Bayramın ilk günü acemi kasap bilançosu: 5 bin 282 yaralı - 13
Bayramın ilk günü acemi kasap bilançosu: 5 bin 282 yaralı - 14
Bayramın ilk günü acemi kasap bilançosu: 5 bin 282 yaralı - 15
Bayramın ilk günü acemi kasap bilançosu: 5 bin 282 yaralı - 16
Bayramın ilk günü acemi kasap bilançosu: 5 bin 282 yaralı - 17
Bayramın ilk günü acemi kasap bilançosu: 5 bin 282 yaralı - 18
Bayramın ilk günü acemi kasap bilançosu: 5 bin 282 yaralı - 19
Bayramın ilk günü acemi kasap bilançosu: 5 bin 282 yaralı - 20
Bayramın ilk günü acemi kasap bilançosu: 5 bin 282 yaralı - 21
Bayramın ilk günü acemi kasap bilançosu: 5 bin 282 yaralı - 22
Bayramın ilk günü acemi kasap bilançosu: 5 bin 282 yaralı - 23
Bayramın ilk günü acemi kasap bilançosu: 5 bin 282 yaralı - 24
Bayramın ilk günü acemi kasap bilançosu: 5 bin 282 yaralı - 25
Bayramın ilk günü acemi kasap bilançosu: 5 bin 282 yaralı - 26
Bayramın ilk günü acemi kasap bilançosu: 5 bin 282 yaralı - 27
Bayramın ilk günü acemi kasap bilançosu: 5 bin 282 yaralı - 28
Bayramın ilk günü acemi kasap bilançosu: 5 bin 282 yaralı - 29
Bayramın ilk günü acemi kasap bilançosu: 5 bin 282 yaralı - 30

DİĞER GALERİLER

ÖNERİLENLER

DAHA FAZLA GÖSTER