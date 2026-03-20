Bayramın ilk günü soğuk ve yağışlı geçecek. İstanbul dahil 17 il için sarı kodlu uyarı
20.03.2026 06:25
NTV - Haber Merkezi
Ramazan Bayramı'nın ilk günü soğuk ve yağışlı geçecek. Meteoroloji tarafından bugün İstanbul dahil 17 il için sarı kodlu kar ve karla karışık yağış uyarısı yapıldı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü bayramın ilk gününde aralarında İstanbul'un da bulunduğu birçok şehir için kuvvetli sağanak yağış uyarısı yaptı.
MARMARA BÖLGESİ İÇİN KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI
Marmara bölgesinde beklenen sağanak yağışların, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova ve Düzce çevreleri ile Çanakkale’nin doğu, Bursa ve Balıkesir’in kuzey ilçelerinde, bugün akşam saatlerine kadar kuvvetli olması bekleniyor.
Sel ve su baskını ile yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.
İSTANBUL DAHİL 17 İL İÇİN SARI KOD
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından bugün Balıkesir, Bingöl, Bitlis, Bursa, Çanakkale, Diyarbakır, Hakkari, İstanbul, Kocaeli, Mardin, Muş, Sakarya, Siirt, Batman, Şırnak, Yalova ve Düzce için sarı kodlu kuvvetli yağış uyarısı yapıldı.
Hava sıcaklıklarının batı kesimlerde mevsim normallerinin 2 ila 4 derece altında, doğu kesimlerinde ise mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
Marmara'nın doğusu, Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Düzce, Antalya, Adana çevrelerinde beklenen yağışların kuvvetli olacağı, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.
Rüzgarın, Marmara ve Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi beklendiği belirtildi.
Meteorooji tarafından paylaşılan 7 günlük rapora göre, yağışlı hava haftaya Perşembe gününe kadar tüm yurtta etkisini sürdürecek.