Bayramın kaçıncı gününe kadar kurban kesilebilir? İşte bu sorunun yanıtı
İslam dünyası için büyük öneme sahip Kurban Bayramı, 16 Haziran Pazar günü başlayacak. İslam inancına göre, Allah'a yakınlaşmak anlamına gelen "kurban", Allah'ın rızasını kazanmak için ibadet amacıyla belirli şartları taşıyan hayvanları usulüne uygun kesmeyi ifade ediyor. Peki, bayramın kaçıncı gününe kadar kurban kesilebilir?
Arife günü 15 Haziran Cumartesi olan Kurban Bayramı, 19 Haziran Çarşamba sona erecek. Pek çok vatandaş da bu süre içinde hangi günlere kadar kesiminin yapılacağını merak ediyor.