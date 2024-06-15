Bayramın kaçıncı gününe kadar kurban kesilebilir? İşte bu sorunun yanıtı

İslam dünyası için büyük öneme sahip Kurban Bayramı, 16 Haziran Pazar günü başlayacak. İslam inancına göre, Allah'a yakınlaşmak anlamına gelen "kurban", Allah'ın rızasını kazanmak için ibadet amacıyla belirli şartları taşıyan hayvanları usulüne uygun kesmeyi ifade ediyor. Peki, bayramın kaçıncı gününe kadar kurban kesilebilir?

Bayramın kaçıncı gününe kadar kurban kesilebilir? İşte bu sorunun yanıtı - 1

Arife günü 15 Haziran Cumartesi olan Kurban Bayramı, 19 Haziran Çarşamba sona erecek. Pek çok vatandaş da bu süre içinde hangi günlere kadar kesiminin yapılacağını merak ediyor.


TÜRKİYE HABERLERİ

Bayramın kaçıncı gününe kadar kurban kesilebilir? İşte bu sorunun yanıtı - 2

KURBAN KESİMİ NE ZAMANA KADAR DEVAM EDER?


Kurban kesim vakti, bayram namazı kılınan yerlerde bayram namazı kılındıktan sonra, bayram namazı kılınmayan yerlerde ise sabah namazı vakti girdikten sonra başlayacak.


Bayramın kaçıncı gününe kadar kurban kesilebilir? İşte bu sorunun yanıtı - 3

Hanefi mezhebine göre bayramın ilk üç gününde kesilen kurbanlar, Şafii mezhebine göre ise bayramın 4. günü gün batana kadar kesilebilecek.

DAHA FAZLA GÖSTER