Bayramlarda oruç tutulur mu? Oruç tutulması yasak olan günler
İslam dininde oruç, belli kurallar ve zaman dilimleri dahilinde tutulması gereken önemli bir ibadettir. Ancak oruç tutulmasının yasaklandığı belirli günler de vardır. Bu günlerde oruç tutmak dini açıdan uygun görülmez. Peki, bayramlarda oruç tutulur mu? Oruç tutulması yasak olan günler hangileri?
Dinimizde, oruç tutmanın emredildiği veya tavsiye edildiği günler olduğu gibi oruç tutmanın yasaklandığı veya hoş karşılanmadığı günler de vardır. Yasağın mahiyetine ve ağırlık derecesine göre, bugünlerin bir kısmında oruç tutmak haram veya tahrîmen mekruh, diğer bir kısmında ise tenzihen mekruhtur.