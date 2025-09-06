Bayrampaşa Otogar bağlantı yolunda trafik kavgası kamerada

Bayrampaşa Otogar bağlantı yolunda seyir halindeki kamyonetin şoförü ve otomobil sürücüsü arasında yol verme nedeniyle başlayan tartışma, kavgaya dönüştü.

Olay, dün saat 20.30 sıralarında Otogar bağlantı yolu Bayrampaşa Yıldırım Mahallesi yol ayrımında meydana geldi.

İddiaya göre, otomobiliyle seyir halinde olan sürücü, yasak olan taralı alandan önüne geçmek isteyen kamyonete yol vermedi. Bunun üzerine kamyonet aracın önüne geçmek için hamle yaptı. 

Daha sonra kamyonet araca arkadan çarptı. Kazanın ardından sürücüler araçlarından inerek tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü.

Kamyonetteki 2 kişi, diğer sürücüyü darbetti. Çevredekilerin araya girmesiyle kavga sona erdi. O anlar araç kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, otomobilde bulunan kadın yolcunun, kamyonetin önlerine geçmeye çalıştığı sırada bağırdığı, daha sonra kamyonetin araca çarptığı anlar yer aldı.

Görüntünün devamında sürücüler araçtan inerek kavga etmeye başladı. Otomobildeki kadın yolcuyla kamyonetteki kadın ve çocukların korkuyla kavgayı ayırmaya çalıştığı anlar da görüntüler de yer aldı.

