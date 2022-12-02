Bayrampaşa TEM bağlantı yolunda iki ayrı zincirleme kaza

Kısa bir süre sonra yakın bir noktada üç otomobilin karıştığı ikinci bir zincirleme trafik kazası meydana geldi.

Kazada, bir otomobil sürücüsü hafif şekilde yaralandı. Olay yerine gelen polis ekipleri tekrar kaza yaşanmaması için yolda geniş güvenlik önlemi aldı.