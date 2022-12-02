Bayrampaşa TEM bağlantı yolunda iki ayrı zincirleme kaza

Bayrampaşa Tem Bağlantı yolunda bir motosiklet ile beş otomobilin karıştığı iki farklı zincirleme trafik kazasında iki kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, ilk zincirleme trafik kazası Tem bağlantı yolu Aksaray istikametinde saat 00.30 sıralarında meydana geldi.
Bir motosiklet ile iki otomobilin karıştığı kazada motosiklet sürücüsü hafif şekilde yaralandı.
Kısa bir süre sonra yakın bir noktada üç otomobilin karıştığı ikinci bir zincirleme trafik kazası meydana geldi.
Kazada, bir otomobil sürücüsü hafif şekilde yaralandı. Olay yerine gelen polis ekipleri tekrar kaza yaşanmaması için yolda geniş güvenlik önlemi aldı.
Sağlık ekipleri ise yaralıları ambulanslarla çevredeki hastanelere sevk etti. Ekiplerin, kazaya karışan araçlarda incelemelerinin ardından, kazaya karışan araçlar çekiciler yardımıyla bulundukları yerden kaldırıldı.
Yolun temizlenmesinin ardından polis ekipleri tüm şeritleri araç geçişine açtı.
Kaza nedeniyle, Aksaray istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu.