Bayrampaşa TEM bağlantı yolunda iki ayrı zincirleme kaza

Bayrampaşa TEM bağlantı yolunda aynı noktada iki ayrı zincirleme trafik kazası meydana geldi. İki kişinin yaralandığı kazalar nedeniyle uzun araç kuyrukları oluştu.

Bayrampaşa TEM bağlantı yolunda iki ayrı zincirleme kaza - 1

Bayrampaşa Tem Bağlantı yolunda bir motosiklet ile beş otomobilin karıştığı iki farklı zincirleme trafik kazasında iki kişi yaralandı.

Bayrampaşa TEM bağlantı yolunda iki ayrı zincirleme kaza - 2

Edinilen bilgiye göre, ilk zincirleme trafik kazası Tem bağlantı yolu Aksaray istikametinde saat 00.30 sıralarında meydana geldi.

Bir motosiklet ile iki otomobilin karıştığı kazada motosiklet sürücüsü hafif şekilde yaralandı.  

Bayrampaşa TEM bağlantı yolunda iki ayrı zincirleme kaza - 3

Kısa bir süre sonra yakın bir noktada üç otomobilin karıştığı ikinci bir zincirleme trafik kazası meydana geldi.

Kazada, bir otomobil sürücüsü hafif şekilde yaralandı. Olay yerine gelen polis ekipleri tekrar kaza yaşanmaması için yolda geniş güvenlik önlemi aldı. 

Bayrampaşa TEM bağlantı yolunda iki ayrı zincirleme kaza - 4

Sağlık ekipleri ise yaralıları ambulanslarla çevredeki hastanelere sevk etti. Ekiplerin, kazaya karışan araçlarda incelemelerinin ardından, kazaya karışan araçlar çekiciler yardımıyla bulundukları yerden kaldırıldı. 

Yolun temizlenmesinin ardından polis ekipleri tüm şeritleri araç geçişine açtı. 

Bayrampaşa TEM bağlantı yolunda iki ayrı zincirleme kaza - 5

Kaza nedeniyle, Aksaray istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu.

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