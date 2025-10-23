Bayrampaşa'da beş katlı binada iki balkon çöktü

Dava süreci henüz tamamlanmadığı için binalarda herhangi bir yıkım yapılmadı. Herhangi bir çalışma olmadığı için vatandaşlar boşaltılan binanın önüne araçlarını park etti.

Ardından gece yarısı metruk binanın dört ve beşinci katındaki balkonlar büyük bir gürültüyle iki aracın üzerine çöktü.