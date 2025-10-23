Bayrampaşa'da beş katlı binada iki balkon çöktü
İstanbul'un Bayrampaşa ilçesinde, yaklaşık bir yıl önce kentsel dönüşüm nedeniyle boşaltılan beş katlı binanın iki balkonu, park halindeki iki aracın üzerine çöktü. Olayda can kaybı yaşanmadı.
İstanbul'un Bayrampaşa ilçesi Terazidere Mahallesi'nde gece saatlerinde korku dolu anlar yaşandı.
İddiaya göre, beş katlı bir bina ve bitişiğindeki bina yaklaşık bir yıl önce müteahhit tarafından kentsel dönüşüm için daire sahiplerinden satın alınıp boşaltıldı. Ardından yan binadaki daire sakinlerinden bazıları ikna olmadı ve mahkemeye başvurdu.