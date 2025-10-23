Bayrampaşa'da beş katlı binada iki balkon çöktü

İstanbul'un Bayrampaşa ilçesinde, yaklaşık bir yıl önce kentsel dönüşüm nedeniyle boşaltılan beş katlı binanın iki balkonu, park halindeki iki aracın üzerine çöktü. Olayda can kaybı yaşanmadı.

Bayrampaşa'da beş katlı binada iki balkon çöktü - 1

İstanbul'un Bayrampaşa ilçesi Terazidere Mahallesi'nde gece saatlerinde korku dolu anlar yaşandı.

İddiaya göre, beş katlı bir bina ve bitişiğindeki bina yaklaşık bir yıl önce müteahhit tarafından kentsel dönüşüm için daire sahiplerinden satın alınıp boşaltıldı. Ardından yan binadaki daire sakinlerinden bazıları ikna olmadı ve mahkemeye başvurdu.

TÜRKİYE HABERLERİ

Bayrampaşa'da beş katlı binada iki balkon çöktü - 2

Dava süreci henüz tamamlanmadığı için binalarda herhangi bir yıkım yapılmadı. Herhangi bir çalışma olmadığı için vatandaşlar boşaltılan binanın önüne araçlarını park etti.

Ardından gece yarısı metruk binanın dört ve beşinci katındaki balkonlar büyük bir gürültüyle iki aracın üzerine çöktü.

Bayrampaşa'da beş katlı binada iki balkon çöktü - 3

Çökme sonrasında araçlarda büyük çaplı hasar oluştu. Araçlarda ya da yoldan geçen kimsenin olmaması muhtemel bir faciayı önledi. İhbar üzerine polis ekipleri sevk edildi.

Ekipler tedbir amaçlı olarak sokağı kapatarak çevrede geniş güvenlik önlemleri aldı. Mağdur vatandaşlar ise karakola giderek şikayetçi oldu.

DAHA FAZLA GÖSTER