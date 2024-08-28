Bayrampaşa'da dolmuş alt geçitte suya gömüldü! Şoför camı kırarak çıktı
İstanbul'da sabah saatlerinde etkili olan sağanak yağışın ardından Bayrampaşa Maltepe alt geçidini su bastı. Yağmur suyuyla dolan alt geçitte 2 araç mahsur kaldı. Belediye ekiplerinin çalışmalarının ardından 2 araç olay yerinden kaldırıldı. Alt geçitte mahsur kalan minibüs şoförü Nurettin Çakır, 'Araba suya gömüldü. Bende camı kırarak çıktım. Minibüs boştu, yolcu olsa boğulurdu.' dedi.
İstanbul'un çeşitli ilçelerinde etkili olan sağanak yağışın ardından Bayrampaşa-Maltepe metro altgeçidini su bastı. Metrelerce yükselen yağmur suları arasında bir minibüs ve panelvan mahsur kaldı.