Bayrampaşa'da dolmuş alt geçitte suya gömüldü! Şoför camı kırarak çıktı

İstanbul'da sabah saatlerinde etkili olan sağanak yağışın ardından Bayrampaşa Maltepe alt geçidini su bastı. Yağmur suyuyla dolan alt geçitte 2 araç mahsur kaldı. Belediye ekiplerinin çalışmalarının ardından 2 araç olay yerinden kaldırıldı. Alt geçitte mahsur kalan minibüs şoförü Nurettin Çakır, 'Araba suya gömüldü. Bende camı kırarak çıktım. Minibüs boştu, yolcu olsa boğulurdu.' dedi.

Bayrampaşa'da dolmuş alt geçitte suya gömüldü! Şoför camı kırarak çıktı - 1

İstanbul'un çeşitli ilçelerinde etkili olan sağanak yağışın ardından Bayrampaşa-Maltepe metro altgeçidini su bastı. Metrelerce yükselen yağmur suları arasında bir minibüs ve panelvan mahsur kaldı.

TÜRKİYE HABERLERİ

Bayrampaşa'da dolmuş alt geçitte suya gömüldü! Şoför camı kırarak çıktı - 2

Suyun içine gömülen araçlardan vatandaşlar kendi imkanlarıyla çıktı. Belediye ekiplerinin alt geçitteki suyu tahliye etmesinin ardından, alt geçitte mahsur kalan 2 araç çekici yardımıyla çekildi.

Bayrampaşa'da dolmuş alt geçitte suya gömüldü! Şoför camı kırarak çıktı - 3

Alt geçitten araçların çekilmesinin ardından geriye çamur yığını kaldı. Ekiplerin alt geçitteki temizlik çalışmaları sürüyor.

Bayrampaşa'da dolmuş alt geçitte suya gömüldü! Şoför camı kırarak çıktı - 4

"SU 2 DAKİKA İÇİNDE 10 METREYE ÇIKTI"

Altgeçitte suya gömülen minibüste mahsur kalan Nurettin Çakır o anları anlattı. Çakır, 'Su 2 dakika içinde 10 metreye çıktı. Araba iki boy kadar suya gömüldü. Ben de camı kırarak çıktım. Alt geçide girdiğimde su iki karış vardı. Minibüs boştu, ben zor çıktım. Yolcu olsa boğulurdu' dedi.

Bayrampaşa'da dolmuş alt geçitte suya gömüldü! Şoför camı kırarak çıktı - 5
Bayrampaşa'da dolmuş alt geçitte suya gömüldü! Şoför camı kırarak çıktı - 6
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