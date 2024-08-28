Bayrampaşa'da dolmuş alt geçitte suya gömüldü! Şoför camı kırarak çıktı

"SU 2 DAKİKA İÇİNDE 10 METREYE ÇIKTI"

Altgeçitte suya gömülen minibüste mahsur kalan Nurettin Çakır o anları anlattı. Çakır, 'Su 2 dakika içinde 10 metreye çıktı. Araba iki boy kadar suya gömüldü. Ben de camı kırarak çıktım. Alt geçide girdiğimde su iki karış vardı. Minibüs boştu, ben zor çıktım. Yolcu olsa boğulurdu' dedi.