Bayrampaşa'da feci kaza: 2 ölü, 5 ağır yaralı

AŞIRI HIZ İDDİASI

Tel çalışması yaptıkları esnada otomobilin aşırı süratli şekilde üzerlerine geldiğini iddia eden işçi, "Biz burada çalışma yapıyorduk. Süratliydi, sollama yaptı. Herhalde dengeyi kaybetti. Bariyerlere vurdu, ondan sonra da bize vurdu. Allah’tan ki o tarafa düşmedi. Ben de onu gördüğüm gibi kendimi yola attım. Burada araba bana da vursa öldürürdü. Aşırı derecede süratliydi. 3 arkadaşımız yaralandı" dedi.