Bayrampaşa'da kadın cinayeti: Çocuğunun gözü önünde kurşunlandı
İstanbul Bayrampaşa'da Meryem Çap, tartıştığı eşi Şehmuz Çap tarafından silahla vuruldu. Saldırıyı gerçekleştiren Şehmuz Çap olay yerinden kaçarken, hastaneye kaldırılan Meryem Çap tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Cinayetin ise 11 yaşındaki çocuklarının gözü önünde gerçekleştiği belirtildi.
İstanbul'da bir kadın daha cinayete kurban gitti.
Kartaltepe Mahallesi Ankara Caddesi'nde meydana gelen olayda yaşadıkları dairede eşi Şehmuz Çap (36) ile tartışan Meryem Çap(34), silahla vuruldu.
Saldırıyı gerçekleştiren Şehmuz Çap olay yerinden kaçarken, Meryem Çap yaralandı. Mahalle sakinlerinin haber vermesiyle gelen sağlık ekipleri ilk müdahaleyi yaparak Meryem Çap'ı en yakın hastaneye kaldırdı.