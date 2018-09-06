Bayrampaşa'da kamyon alt geçide çarptı, trafik durdu
DHA, Anadolu Ajansı
Bayrampaşa'da bir kamyon çarptığı alt geçitte sıkıştı. Kamyonun kasasındaki atık kağıtlar yola saçılırken, trafik de bir süreliğine durdu.
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1İstanbul Bayrampaşa’da, atık kağıt yüklü kamyon alt geçide çarptı.
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2Alınan bilgiye göre, Maltepe Caddesi üzerinde ilerleyen atık kağıt yüklü kamyonun üst kısmı, alt geçide çarptı.
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3Kamyonun kasasında balyalar halinde bulunan atıklar çarpmanın etkisiyle yola savruldu.
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4Savrulan malzemeler alt geçitte ilerleyen iki araca zarar verirken kaza nedeniyle alt geçit çift yönlü trafiğe kapandı.
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5Yola savrulan malzemelerin olay yerinden kaldırılmasıyla yol trafiğe açıldı.
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