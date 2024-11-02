Bayrampaşa'da kayınpeder dehşeti: Art arda ateş ettiği anlar kamerada

Bayrampaşa'da Ekrem Girgin (50) kızıyla boşanma aşamasında olan damadı Arbin Timur'u (32) silahla ateş ederek öldürdükten sonra intihar etti. Yaşanan dehşetin güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı.

Bayrampaşa'da kayınpeder dehşeti: Art arda ateş ettiği anlar kamerada - 1

Olay, dün saat 11.00 sıralarında Bayrampaşa Mega Center'da meydana geldi. İddiaya göre M.T. eşi Arbin Timur'dan (32) çalışmadığı gerekçesiyle boşanmak istiyordu. Bunun üzerine M.T.'nin babası Ekrem Girgin, Arbin Timur'u kendi kuruyemiş dükkanında çalışması için çağırdı.

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Bayrampaşa'da kayınpeder dehşeti: Art arda ateş ettiği anlar kamerada - 2

Ekrem Girgin ve damadı birlikte çalışmaya başladı. Bir süre sonra Girgin ile damadı Timur arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Girgin, Arbin Timur'u silahla öldürdükten sonra intihar etti.

Bayrampaşa'da kayınpeder dehşeti: Art arda ateş ettiği anlar kamerada - 3

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin incelemelerinin ardından Girgin ve Timur'un cansız bedenleri Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı

Bayrampaşa'da kayınpeder dehşeti: Art arda ateş ettiği anlar kamerada - 4

Ekrem Girgin'in Arbin Timur'u öldürdüğü anlar iş yerinin güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Bayrampaşa'da kayınpeder dehşeti: Art arda ateş ettiği anlar kamerada - 5

Görüntülerde Ekrem Girgin'in damadı Arbin Timur ile sohbet ettikleri sırada çekmeceden silahını çıkarıp damadına art arda ateş ettiği, ardından da aynı silahla intihar ettiği görülüyor.

Bayrampaşa'da kayınpeder dehşeti: Art arda ateş ettiği anlar kamerada - 6
Bayrampaşa'da kayınpeder dehşeti: Art arda ateş ettiği anlar kamerada - 7
Bayrampaşa'da kayınpeder dehşeti: Art arda ateş ettiği anlar kamerada - 8
Bayrampaşa'da kayınpeder dehşeti: Art arda ateş ettiği anlar kamerada - 9
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