Bayrampaşa'da kayınpeder dehşeti: Art arda ateş ettiği anlar kamerada
Bayrampaşa'da Ekrem Girgin (50) kızıyla boşanma aşamasında olan damadı Arbin Timur'u (32) silahla ateş ederek öldürdükten sonra intihar etti. Yaşanan dehşetin güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı.
Olay, dün saat 11.00 sıralarında Bayrampaşa Mega Center'da meydana geldi. İddiaya göre M.T. eşi Arbin Timur'dan (32) çalışmadığı gerekçesiyle boşanmak istiyordu. Bunun üzerine M.T.'nin babası Ekrem Girgin, Arbin Timur'u kendi kuruyemiş dükkanında çalışması için çağırdı.