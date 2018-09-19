Bayrampaşa'da lüks otomobil trafik levhasına saplandı
İHA
İstanbul Bayrampaşa'da kontrolden çıkan lüks otomobil, önce bariyerlere, ardından trafik levhasına çarptı. Kazada alkollü olduğu iddia edilen sürücü yaralandı. Otomobilin hız göstergesinin 120 km'de takılı kalması dikkat çekti.
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1İstanbul'da Bayrampaşa TEM Otoyolu Edirne istikametinde seyir halinde olan Fatih E. yönetimindeki lüks otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu saat 08.00 sıralarında bariyerlere çarptı.
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2Hızını alamayan otomobil daha sonra Bayrampaşa Yıldırım Mahallesi yol ayrımında bulunan trafik levhasına saplanarak durabildi.
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3Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
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4Sağlık ekiplerinin araç içerisinden çıkardığı Fatih E., olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi.
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5Kaza yapan otomobilin hız göstergesinin 120 km'de takılı kaldığı dikkat çekerken, sürücünün alkollü olduğu iddia edildi.
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6Kaza nedeniyle TEM Otoyolu Edirne istikametinde trafik yoğunluğu yaşanırken, kaza yapan otomobil olay yerine çağrılan çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından yeniden normale döndü.
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7Polis, kaza ile ilgili inceleme başlattı.