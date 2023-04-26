Bayrampaşa'da sokaklarda "kırmızı sıvı" endişesi

İstanbul Bayrampaşa'da caddelerdeki "kırmızı sıvı" mahalleli ve esnafta endişeye neden oldu. Şikayet üzerine gelen belediye ekipleri caddeyi yıkayarak temizledi.

Bayrampaşa'da sokaklarda "kırmızı sıvı" endişesi - 1

Bayrampaşa 29 Ekim Caddesi'ni kırmızı renkli bir sıvı kapladı. Kısa sürede caddenin büyük bölümü kırmızıya boyandı.

TÜRKİYE HABERLERİ

Bayrampaşa'da sokaklarda "kırmızı sıvı" endişesi - 2

Çevredekiler durumu belediye ekiplerine bildirdi. Ekipler sıvının geliş yönünü takip ederek kaynağının tekstil atölyelerinin bulunduğu bir sokak olduğunu belirledi.

Bayrampaşa'da sokaklarda "kırmızı sıvı" endişesi - 3

Zabıta ekipleri sokak üzerindeki işyerlerinin güvenlik kamera görüntülerini inceledi.

Bayrampaşa'da sokaklarda "kırmızı sıvı" endişesi - 4

Görüntülerde bir kişinin çöp poşetlerinin bulunduğu yere bir kova bıraktığı, bir süre sonra ise kağıt toplayıcısı bir kişinin çöpteki kovayı almak için içindeki  kimyasal madde benzeri tozu çöpe döktüğü anlaşıldı.

Bayrampaşa'da sokaklarda "kırmızı sıvı" endişesi - 5

Kısa süre sonra çöplerin arasından kimyasal benzeri maddeyle birlikte kırmızı renkli sıvı, sokak üzerinden caddeye doğru akmaya başladı.

Cadde üzerinde kötü koku oluşmasının ardından çevredeki esnaf durumu Bayrampaşa Belediyesi'ne bildirdi. 

Bayrampaşa'da sokaklarda "kırmızı sıvı" endişesi - 6

Belediyeye bağlı temizlik araçları caddeyi yıkadı.

Bayrampaşa'da sokaklarda "kırmızı sıvı" endişesi - 7

Vatandaşlar kokudan tedirgin olduklarını belirtti.

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