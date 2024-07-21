Baza altındaki cesette korkunç ayrıntılar: Uyuşturucuyu çıkarmak için sıvı deterjan içirmişler
Kırşehir'de geçen hafta dere kenarında bazanın içinde battaniye sarılı cesedi bulunan ve otopsisinde midesinden bir kilo uyuşturucu çıkan İran uyruklu Milad Abolgth'ın ölümdeki yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Afganistan uyruklu sanık Sah Zamani Sarvari'nin ifadesinde suçlamaları kabul etti. Sarvari, "Evde rahatsızlanınca ben de midesindeki uyuşturucuyu çıkarıp rahatlasın diye sıvı deterjan türünde bir içecek verdim. Onu içtikten sonra ağzından köpükler geldi." dedi.
Kırşehir'de Bahçelievler Mahallesi'nde 16 Temmuz sabah saatlerinde hurda toplayan kişi, dere kenarında baza buldu.