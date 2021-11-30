Gaziantep'te bebeğe öldüresiye dayak

Gaziantep'te 3 aylık bebeği öldüresiye döven zanlının gözaltına alındığı bildirildi. Hastaneye kaldırılan bebeğin ise hayati tehlikesi var.

Haberler - ntv.com.tr 30.11.2021 - 11:09 | Son Güncelleme : 30.11.2021 - 11:23

Gaziantep'te bebeğe öldüresiye dayak - 1

'te 3 aylık bebek babası olduğu belirtilen kişi tarafından öldüresiye dövüldü.

Gaziantep'te bebeğe öldüresiye dayak - 2

Dayak anına ilişkin görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından emniyet güçleri inceleme başlattı.

Gaziantep'te bebeğe öldüresiye dayak - 3

Gaziantep Valiliği'nce yapılan açıklamada, "Emniyet güçlerimize bildirilen bir bebeğin darp neticesinde yaralandığı olayla ilgili alınan ifadelerde Y.G. isimli şahsın C. G. isimli bebeğini darp ettiğine dair kamera kayıtları bulunduğu anlaşılmıştır" denildi.

Gaziantep'te bebeğe öldüresiye dayak - 4

Hastanede tedavi altına alınan C.G. isimli bebeğin kafasında tramvaya bağlı yaralanma olduğu ve hayati tehlikesi olduğu bildirildi.

Gaziantep'te bebeğe öldüresiye dayak - 5

Şüpheli Y. G. ise gözaltına alındı. Zanlının emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

Gaziantep'te bebeğe öldüresiye dayak - 6
Gaziantep'te bebeğe öldüresiye dayak - 7
Gaziantep'te bebeğe öldüresiye dayak - 8
Gaziantep'te bebeğe öldüresiye dayak - 9
Gaziantep'te bebeğe öldüresiye dayak - 10
Gaziantep'te bebeğe öldüresiye dayak - 11

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